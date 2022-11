La Juventus prossimamente inizierà a ragionare anche in vista del mercato di giugno. Infatti, questa estate i bianconeri rischiano di perdere quattro titolari che andranno in scadenza: si tratta di Juan Cuadrado, Alex Sandro, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Le loro situazioni sono tutte diverse. In particolare sembra essere molto probabile il divorzio tra i bianconeri e Di Maria: "El Fideo" la scorsa estate si era legato alla Juventus per un solo anno e sembra praticamente scontato un suo ritorno in Argentina nella prossima estate. Per questo motivo, stando a quanto afferma Tuttosport, la dirigenza juventina avrebbe già individuato il nome del suo eventuale sostituto, si tratterebbe del romanista Nicolò Zaniolo.

Rinnovo Roma-Zaniolo ancora 'congelato'

La Juventus, in questi mesi, starebbe seguendo con particolare attenzione la trattativa tra la Roma e Nicolò Zaniolo per il rinnovo di contratto (che scade nel giugno 2024). Al momento la questione sarebbe congelata: i giallorossi e il giocatore classe '99 ne dovrebbero riparlare a gennaio. Per questo motivo la Juve resterebbe alla finestra e - in caso di mancato accordo - sarebbe pronta a inserirsi.

Zaniolo è nei radar della Vecchia Signora già dai tempi di Paratici e adesso l'attuale dirigenza lo riterrebbe l'uomo giusto per sostituire Angel Di Maria che a giugno dovrebbe lasciare Torino.

A quanto pare, insomma, Zaniolo sarebbe ancora al centro dei pensieri della Juventus, che comunque eventualmente dovrà vedersela con il Tottenham.

Infatti, anche Paratici non avrebbe dimenticato l'esterno classe '99 e potrebbe volerlo portare a Londra nella prossima stagione.

La Juventus non perde le speranze per il rinnovo di Rabiot

La Juventus, nei prossimi mesi, dovrà anche decidere il futuro di Adrien Rabiot. Il francese va in scadenza a fine giugno 2023 e la società bianconera non ha perso le speranze di arrivare a un rinnovo di contratto.

Lo stesso giocatore si è lasciato aperto tutte le porte e recentemente in un'intervista ha spiegato che potrebbe andare altrove, ma che può anche restare a Torino.

In questo momento comunque il centrocampista è totalmente concentrato sul mondiale con la Francia, che dopo le due vittorie nelle prime due partite è già qualificata per gli ottavi di finale. Da gennaio la Juventus e l'entourage di Rabiot potrebbero incontrarsi per cercare un punto d'incontro per il futuro.