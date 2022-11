Punto di domanda sul futuro all'Inter di Raoul Bellanova. Nonostante le ottime qualità, il giovane esterno italiano potrebbe non esser riscattato dal club nerazzurro durante la prossima sessione estiva di Calciomercato.

Inter, si valuta il futuro di Bellanova. Pronto il rinnovo per Darmian

In questa prima parte di stagione, il classe 2000 non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nelle gerarchie di Simone Inzaghi e questo avrebbe fatto riflettere la proprietà dell'Inter che potrebbe decidere di non riscattarlo dal Cagliari al termine della stagione.

Un riscatto importante che si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro complessivi, dopo il prestito avvenuto in estate. Molto dipenderà dallo spazio che il 22enne esterno italiano riuscirà a ritagliarsi nella seconda parte di stagione con la speranza di potersi confermare con la maglia nerazzurra.

Il discorso include anche Robin Gosens che potrebbe esser ceduto a titolo definitivo durante la sessione invernale di gennaio. L'Inter chiede una cifra complessiva attorno ai 20-22 milioni di euro per cedere l'esterno tedesco nel mirino di diversi club della Bundesliga.

Chi invece è pronto a continuare la sua esperienza in nerazzurro è certamente Matteo Darmian, una certezza per il club e soprattutto per Simone Inzaghi.

L'ex Toro e Manchester United ha la stima della società e dell'allenatore e per questo sarebbe pronto il rinnovo contrattuale che potrebbe esser un biennale. Le contrattazioni potrebbero arrivare dopo aver terminato quelle per Milan Skirniar.

Inter, Gagliardini nel mirino del Valencia

Non solo acquisti. L'Inter valuta anche delle cessioni nel mercato invernale così da reinvestire il denaro e regalare ad Inzaghi dei calciatori funzionali al suo sistema di gioco.

Oltre Gosens, potrebbe esser ceduto anche Roberto Gagliardini che in questa prima parte di stagione ha visto il suo minutaggio scendere rispetto al passato campionato. L'ex centrocampista dell'Atalanta potrebbe così esser ceduto e tra le pretendenti ci sarebbe anche il Valencia di Gennaro Gattuso, a caccia di un centrocampista di grande fisicità per completare la mediana.

L'affare potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto e potrebbe esser agevolato dall'eventuale arrivo di Jesus Vazquez in nerazzurro come vice di Dimarco.

Con l'eventuale cessione di Gagliardini, i nerazzurri potrebbero ritornare sul mercato per completare il centrocampo. Il sogno per gennaio resta Luis Alberto, pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio. Il club biancoceleste chiede una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per cedere lo spagnolo, nel mirino anche di Siviglia, Juventus e Benfica.