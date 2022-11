Robin Gosens può lasciare l'Inter nel mercato di gennaio. L'esterno tedesco non sta avendo molto spazio nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi con il ridotto minutaggio in questa parte di stagione ad essergli costata anche la mancata convocazione per il Mondiale. La cessione sembrerebbe dunque inevitabile con diversi club della Bundesliga sulle sue tracce.

Inter, idea Jesus Vazquez per il dopo Gosens

Data la possibile cessione di Gosens, l'Inter si sarebbe subito messa alla ricerca di un sostituto che possa diventare un'alternativa importante a Federico Dimarco, ormai il titolare della corsia mancina ed intoccabile per Simone Inzaghi.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Jesus Vazquez, talentuoso esterno spagnolo in forza al Valencia di Gennaro Gattuso.

Nonostante le ottime qualità, l'esterno classe 2003 non riesce a trovare molto spazio nelle rotazioni dell'ex tecnico di Milan e Napoli e per questo potrebbe lasciare il Valencia al termine della stagione. L'Inter starebbe valutando tale profilo e potrebbe decidere di imbastire una trattativa già per gennaio sulla base di un prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni di euro. Il passaggio del turno in Champions League permetterebbe tra l'altro ai nerazzurri di poter acquistare il calciatore anche a titolo definitivo.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Alfonso Pedraza, esterno spagnolo che è ormai un punto fermo del Villareal. Il Sottomarino giallo chiede almeno 15-20 milioni di euro per cedere il suo esterno.

Inter, la grande concorrenza per Kantè

Oltre agli acquisti nel mercato di gennaio, l'Inter inizia a muoversi anche per l'estate con l'obiettivo di rendere sempre più competitivo l'organico.

I nerazzurri devono far fronte alle grandi offerte che potrebbero arrivare per Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu e per questo starebbero valutando dei grandi profili per non depotenziare la mediana a disposizione di Simone Inzaghi.

Tra i nomi che potrebbero rientrare nell'orbita nerazzurra ci sarebbe anche quello di Ngolò Kantè che dovrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione visto il contratto in scadenza nel 2023.

Il centrocampista francese diventerebbe una grande opportunità a parametro zero in estate ma la concorrenza non manca: dalla Juventus passando per la Roma fino ad arrivare al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sarebbe in vantaggio rispetto alle squadre italiane.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Luis Alberto che già a gennaio potrebbe lasciare la Lazio visto il rapporto non semplice con Maurizio Sarri. Sulle tracce del Mago biancoceleste ci sarebbe anche la Juventus.