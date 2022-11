La Juventus è attesa da novembre e dicembre molto impegnativi in cui dovrà lavorare molto sul mercato. Ci si attende infatti un Calciomercato invernale molto interessante per la società bianconera sia per gli acquisti che per le cessioni. Quello che sembra possibile è la volontà della Juventus di acquistare un centrale di sinistra ed un terzino, anche in previsione della partenza di Alex Sandro a giugno. Il brasiliano è in scadenza di contratto come Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Rimanendo in tema partenze si parla anche di una possibile cessione di Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi.

Fra queste ci sarebbe il Leeds, che sarebbe pronto ad offrire più di 20 milioni di euro per il centrocampista americano. La Juventus valuta però anche cessioni in prestito, considerando che diversi giocatori non stanno raccogliendo molto minutaggio e potrebbero crescere ulteriormente in Serie A giocando da titolari. Uno su tutti è Kaio Jorge, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio subito ad inizio 2022 e che a breve dovrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra bianconera. Il brasiliano però difficilmente rimarrà a Torino nella seconda parte della stagione, con la Juventus che valuta una cessione in prestito in Brasile o eventualmente nel campionato italiano di Serie B, che in questa stagione è molto competitivo considerando la qualità delle squadre presenti.

Il giocatore Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito in Brasile o in Serie B a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire in prestito Kaio Jorge nel mercato di gennaio. Il brasiliano sta recuperando la forma ideale dopo la riabilitazione a seguito dell'intervento al ginocchio subito ad inizio 2022.

La società bianconera potrebbe valutare un prestito per il giocatore per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio. Si parla di una sua possibile cessione nel campionato brasiliano anche se potrebbe rimanere in Italia. La società bianconera preferirebbe per il brasiliano un prestito in Serie B, dove avrebbe la possibilità di giocare titolare in un campionato competitivo soprattutto in questa stagione.

Basti pensare alle squadre presenti, dal Genoa al Cagliari, fino ad arrivare al Brescia, Parma, Bari e Reggina.

Il mercato della Juve

La Juventus come dicevamo potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno, in particolar modo quelli in scadenza. Alex Sandro potrebbe ritornare in Brasile, per Cuadrado invece si parla di una possibile esperienza professionale nel campionato americano. Di Maria potrebbe far ritorno nel campionato argentino, su Rabiot invece ci sarebbe l'interesse del Chelsea.