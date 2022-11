La Juventus sta cominciando a pianificare le strategie per il prossimo mercato estivo. I bianconeri, per migliorare il reparto di centrocampo, starebbero pensando a Mason Mount del Chelsea e al giovane talento croato Lovro Majer, attualmente in forze al Rennes.

Juventus, possibile offerta per Mount in estate

La trequarti juventina è il reparto che nella prossima stagione potrebbe essere maggiormente rinnovato, soprattutto se Angel Di Maria dovesse andare via. Trattandosi di un giocatore di classe e di caratura internazionale, il club bianconero vorrebbe sostituire El Fideo con un altro calciatore di livello.

Sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe il nome di Mason Mount, centrocampista del Chelsea. Dopo aver debuttato sotto la guida di Frank Lampard, l'inglese ha scalato le gerarchie, diventando un simbolo dei Blues. Nonostante ciò, il 23enne britannico potrebbe essere allettato da un'esperienza in un altro campionato. La Vecchia Signora potrebbe provare ad approfittarne per tentare di strapparlo al Chelsea, anche se si tratterebbe di un'operazione difficile, poiché il costo del suo cartellino sarebbe di circa 70 milioni di euro.

Un altro giocatore che potrebbe entrare in orbita bianconera sarebbe Nico Gonzalez, il quale potrebbe lasciare la Fiorentina nella prossima stagione o anche durante il mercato invernale.

Qualora arrivasse un'offerta di almeno 30 milioni di euro, i dirigenti della Viola potrebbero decidere di privarsi dell'attaccante argentino.

Juventus, nel mirino Majer per il centrocampo

Per quanto riguarda la zona mediana del campo, la Juventus starebbe riflettendo sul futuro di alcuni suoi tesserati. In particolare, non ci sarebbe alcuna certezza di conferma per McKennie e Paredes.

Dubbi anche su Rabiot che, se non dovesse rinnovare il contratto, potrebbe salutare Torino alla fine di giugno a parametro zero.

La Juventus, per non farsi trovare impreparata, starebbe già seguendo alcuni centrocampisti. In particolare, piace il croato Lovro Majer, che in questa prima fase della stagione 2022/2023 ha fatto molto bene con la maglia del Rennes.

Sul classe '98 ci sarebbero anche l'Inter e soprattutto il Real Madrid. I Blancos, infatti, potrebbero perdere Kroos alla fine della stagione e, di conseguenza, starebbero cercando il suo erede.

La trattativa per Majer potrebbe essere complicata. Infatti il Rennes sarebbe disposto ad ascoltare offerte economiche non inferiori ai 50 milioni di euro.

Rimanendo sul centrocampo, il sogno della Juventus è sempre Sergej Milinkovic-Savic, il cui contratto con la Lazio scadrà il 30 giugno 2024. Il presidente biancoceleste Lotito valuta il centrocampista serbo 100 milioni di euro.