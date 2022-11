L'Inter inizia a valutare i possibili colpi per la prossima sessione estiva di calciomercato. La dirigenza nerazzurra sta monitorando diversi profili in vista del possibile addio di Stefan De Vrij, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2023. Nonostante qualche segnale da parte del club nerazzurro, il centrale olandese potrebbe partire a parametro zero in estate, con Juventus e Manchester United che sarebbero interessate alle sue prestazioni.

Per questo, l'Inter sta seriamente pensando agli eventuali sostituti. Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Rodrigo Becao, centrale brasiliano ed ormai una "colonna" della retroguardia dell'Udinese.

Idea Becao per l'Inter

Il difensore classe '96 Becao conosce bene il campionato italiano ed è ormai maturo anche dal punto di vista tattico, viste le grandi prestazioni nella difesa tre della squadra friulana.

Stando alle ultime notizie di mercato, i nerazzurri potrebbero intavolare una trattativa con l'Udinese nella prossima finestra estiva di mercato. Il club friulano per il difensore sudamericano chiede almeno 20 milioni di euro.

Un altro nome da prendere in considerazione in casa Inter è quello di Evan N'Dicka, francese dell'Eintracht Francoforte, da tempo nel mirino della Juventus. Oltre ai bianconeri, anche l'Arsenal sarebbe interessata al calciatore e potrebbe fare un'offerta importante già per gennaio.

Inter, possibile interesse per Brekalo

Oltre ai colpi estivi, l'Inter sta valutando delle possibile manovre anche per il mercato invernale. In particolare, sarebbe in bilico la posizione di Joaquin Correa che di fronte a offerte importanti può lasciare Milano già a gennaio. Il "Tucu" sarebbe uno degli obiettivi del Newcastle e Siviglia.

Il club nerazzurro non ritiene l'argentino incedibile e per questo valuta dei profili per sostituirlo. Tra questi ci sarebbe anche Josip Brekalo che nel campionato italiano ha già militato con la maglia del Torino offrendo dei buon riscontri in termini di gol e prestazioni. L'esterno croato potrebbe essere una buona opzione per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Il Wolfsburg chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro per il calciatore, che sarebbe anche nel mirino di Bologna e Monza.

Occorre infine prestare attenzione anche alla situazione legata a Marcus Thuram che potrebbe lasciare il Borussia Moenchenglabach a gennaio: sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus.