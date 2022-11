Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in estate, così da continuare il percorso di crescita sia in Italia che in Europa.

Milan, possibile interesse per Weah in estate

Per il prossimo mercato estivo c'è un vero e proprio rebus che riguarda il reparto offensivo. Detto di Giroud nel mirino del Marsiglia, potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Milan, restano in bilico le posizioni degli altri attaccanti in particolare di Origi Ante Rebic che potrebbe lasciare Milano al termine della stagione.

La società rossonera sta valutando diversi profili per completare l'attacco e renderlo maggiormente competitivo.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Timothy Weah, attaccante del Lille e figlio d'arte di George Weah che ha pagine di storia indelebili proprio con il Milan. Il giovane attaccante classe 2000 è ormai diventato una certezza nel campionato francese e si sta mettendo in luce anche al Mondiale dove ha siglato la sua prima rete contro il Galles. L'interesse di alcuni club come il Milan c'è e potrebbero arrivare delle offerte importanti in estate, con i rossoneri che sarebbero molto interessati.

Oltre Weah, il Diavolo guarda con grande attenzione alla situazione di Marcus Thuram che per una cifra attorno ai 10 milioni di euro potrebbe lasciare il Borussia Mönchengladbach anche a gennaio.

Sull'attaccante francese ci sarebbe l'interesse di Juventus e soprattutto Inter.

Infine, sullo sfondo il club rossonero valuta anche alcuni giovani che potrebbero rappresentare i sostituti di Leao: da Kudus dell'Ajax fino a Doku del Rennes, entrambi valutati attorno ai 40 milioni di euro.

Milan, continua il forcing su Sportiello

Altro snodo cruciale per il mercato estivo è rappresentato dall'acquisto di un nuovo portiere che possa svolgere il ruolo di vice Maignan.

Sfumato Terracciano che sarebbe ad un passo dal rinnovo con la Fiorentina, il Milan avrebbe virato fortemente su Marco Sportiello, portiere d'esperienza che potrebbe lasciare l'Atalanta in estate visto il contratto in scadenza nel 2023.

Secondo le ultime notizie di mercato, il club rossonero vorrebbe bloccare l'ex portiere della Fiorentina in questa pausa legata ai Mondiali, per poi tesserarlo agli inizi del prossimo luglio dando così a Pioli un'alternativa importante a Maignan.

Con l'arrivo di Sportiello, sono in bilico le posizioni di Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante che hanno il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbero lasciare Milano al termine della stagione.