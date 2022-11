La Juventus è al lavoro per un vice Cuadrado, che alla lunga possa prendere il posto del colombiano. Fra l'altro il giocatore ex Chelsea è in scadenza di contratto a giugno e secondo le ultime notizie di mercato potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe individuato in un giovane spagnolo l'alternativa a Cuadrado, uno dei più impiegati della rosa bianconera nella prima parte di stagione. Parliamo di Ivan Fresneda, nazionale under 19 spagnolo classe 2004 che ha già disputato 6 match nel campionato spagnolo con il Valladoid.

Ha un contratto fino a giugno 2025 e la sua valutazione di mercato attuale è di circa 10 milioni di euro. Si tratta di uno dei giovani più interessanti del campionato spagnolo, valorizzati dal Valladoid nella prima parte di stagione.

Possibile l'acquisto di Fresneda a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la fascia destra difensiva Ivan Fresneda, classe 2004 del Valladoid che nella prima parte di stagione nella società spagnola ha disputato 6 match. E' un classe 2004 e sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro. Alla lunga potrebbe prendere il posto di Juan Cuadrado, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

L'arrivo di Fresneda andrebbe a ringiovanire anche la rosa bianconera anche se la società starebbe valutando altri giocatori per la fascia destra difensiva. Si parla del possibile arrivo di un altro spagnolo, Alvaro Odriozola, che potrebbe approdare nella società bianconera in prestito gratuito con il solo pagamento da parte della Juventus dell'ingaggio.

Il mercato della Juve

Nelle ultime ore arrivano conferme anche del possibile acquisto in prestito con diritto di riscatto da parte della Juventus di Rick Karsdorp, che non si è presentato nel ritiro della Roma e non dovrebbe partire per la tournée in Giappone con la società romana. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale di difesa, potrebbe arrivare Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno.

Piace molto anche Alejandro Grimaldo, anche lui come il francese con un contratto fino a giugno.

L'eventuale arrivo di Fresneda si aggiungerebbe ai tanti giovani che la Juventus sta valorizzando grazie anche all'under 23, denominata Next Gen. Gli esempi sono Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Samuel Iling Junior e Matias Soulè, senza contare i giovani che attualmente sono in prestito in Serie A a maturare esperienza. Due su tutti Filippo Ranocchia, attualmente al Chelsea, e Koni De Winter, centrale in prestito all'Empoli. A questi bisogna aggiungere Rovella, che però è stato acquistato nel 2021 dal Genoa e attualmente è in prestito al Monza e piace a diverse società.