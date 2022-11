Buona la prima per la Francia ai Mondiali Qatar 2022: i transalpini hanno vinto per 4-1 contro l'Australia. La squadra allenata da Didier Deschamps sorride anche grazie alla prestazione dei rossoneri Oliver Giroud e Theo Hernandez: il primo ha sfiorato la tripletta nella partita d'esordio, mentre il secondo è entrato prendendo il posto del fratello Lucas, a causa di un infortunio al 13'.

La Francia fa poker contro l'Australia

Martedì 22 novembre, è arrivato il turno della Francia: i campioni in carica.

L'avvio di partita è stato in salita per i transalpini, al 9' sono andati sotto per un gol di Goodwin.

Il gol ha portato anche l'infortunio di Lucas Hernandez: al 13' il difensore è stato costretto ad uscire per un problema al ginocchio. A quel punto, mister Deschamps ha mandato in campo Theo Hernandez (fratello di Lucas). Il difensore rossonero si è messo subito in mostra con un assist per Adrien Rabiot: al 27' è stato siglato il pareggio della Francia. Al 32' ha trovato il gol l'attaccante del Milan Oliver Giroud.

Dal 2-1 a fine partita, la Francia ha cercato costantemente il gol. L'Australia ha preso un palo, ma non è bastato ad impensierire i transalpini. Al 68' è andato a segno di testa Mbappe, mentre al 71' Giroud ha trovato la doppietta personale. Per l'attaccante rossonero c'è stato spazio anche per sfiorare la tripletta in rovesciata, ma nulla di fatto.

Le pagelle

Per la Francia, i calciatori che hanno ottenuto un ottimo voto dai siti specializzati sono stati proprio i milanisti Theo Hernandez e Giroud: il difensore si è visto assegnare un bel 7 mentre l'attaccante è uscito dalla partita con un 8. A seguire, Lloris 6, Pavard 5,5, Upamecano 6,5, Konate 6, Tchouameni 6,5, Rabiot 7, Dembelé 6,5, Griezmann 6,5, Mbappe 7, mentre l'allenatore Deschamps è stato valutato con un 7.

Per quanto riguarda l'Australia, in pochi hanno raggiunto la sufficienza: Ryan 5,5, Atkinson 4,5, Souttar 5, Rowles 5, Behich 6, Mooy 5,5, Leckie 6, Irvine 6,5, McGree 5,5, Goodwin 6 (autore del gol), Duke 5,5 mentre l'allenatore dell'Australia ha Graham Arnold è stato valutato 5,5.

Giroud dedica la vittoria a Lucas Hernandez

Al triplice fischio di Francia-Australia, Giroud ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Télévision française 1. L'attaccante ha dedicato la prima vittoria della nazionale a Lucas Hernandez: "Siamo in pensiero per lui. Vorrei dedicargli questa partita perché stiamo perdendo un altro compagno in questo Mondiale".

A pochi giorni dall'inizio del Mondiale Qatar 2022, la Francia ha dovuto salutare il Pallone d'Oro Karim Benzema per un infortunio muscolare. A lui si sono aggiunti Maignan, Kimbempe, Pogba, Kanté e Nkunku. A questi si aggiunge ora Hernandez che ha riportato la rottura del crociato.