La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato nel 2023. A partire da gennaio ci si attendono infatti rinforzi importanti nel settore difensivo, con il possibile arrivo di un centrale e di un terzino. Tanti i nomi che piacciono, soprattutto quelli che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso o eventualmente in prestito. Vanno in scadenza di contratto a giugno Alejandro Grimaldo e Evan N'Dicka (sarebbero dunque delle opzioni a parametro zero), potrebbero invece arrivare in prestito Rick Karsdorp dalla Roma o Alvaro Odriozola dal Real Madrid.

Si valutano però anche le cessioni, alcune delle quali potrebbero concretizzarsi a gennaio, altre a giugno. Già ad inizio 2023 potrebbero così lasciare Torino in prestito Matias Soulé e Kaio Jorge e a titolo definitivo Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi e che potrebbe garantire circa 20 milioni di euro. A giugno invece oltre ai giocatori in scadenza di contratto come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria (atteso da una seconda parte di stagione importante dopo i numerosi problemi fisici accusati nella prima) e Adrien Rabiot potrebbero essere ceduti anche altri giocatori. Su tutti il portiere Szczesny in quanto in scadenza di contratto a giugno 2024: una sua eventuale partenza a fine stagione permetterebbe alla società bianconera di monetizzare dal suo cartellino.

La Juventus sta di fatti cercando di ringiovanire la rosa anche nel ruolo del portiere e considerando che Szczesny avrà 33 anni nel 2023 una sua partenza diventa una possibilità concreta. Fra l'altro è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, circa 6 milioni di euro a stagione.

Szczesny potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando dunque la cessione di Szczesny a giugno. Il portiere è in scadenza di contratto nel 2024 ed una sua eventuale cessione a fine stagione garantirebbe alla società bianconera una somma di circa 15-20 milioni di euro che sarebbe utilizzata per l'acquisto di un altro portiere.

La Juve sta cercando anche di alleggerire il monte ingaggi, ecco che questo addio garantirebbe un risparmio di circa 12 milioni di euro lordi a stagione. Come sostituti la società bianconera starebbe valutando due giocatori, Guglielmo Vicario dell'Empoli e Marco Carnesecchi dell'Atalanta attualmente in prestito alla Cremonese. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Con le cessioni dei vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Adrien Rabiot e Szczesny la Vecchia Signora andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi e avrebbe la possibilità di investire su altri giocatori di qualità. Rimanendo in tema cessioni, come già anticipato in avvio, potrebbero partire a gennaio anche Daniele Rugani, che piace all'Atalanta, e Weston McKennie, che sarebbe seguito da diverse società inglesi.