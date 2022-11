Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot non è ancora certo di rimanere a Torino nella prossima stagione, è stato lui stesso a dirlo in una recente intervista al quotidiano Repubblica.

Rabiot sulla Juventus: 'Futuro? Non so se resterò, adesso sono concentrato sul mondiale'

Adrien Rabiot è stato uno dei protagonisti della rinascita intrapresa dalla Juventus nelle ultime settimane di campionato. Il francese, autore di diversi gol con la maglia bianconera, è poi stato convocato da Deschamps per i mondiali e il CT transalpino lo ha posizionato al centro della propria mediana ottenendo subito ottimi risultati.

Rabiot ha infatti bagnato il suo esordio con i "Galletti" segnando una rete e fornendo un assist per la rete di Olivier Giroud. Insomma, è un momento magico quello che il centrocampista classe '95 sta attraversando.

Il giocatore della Juventus, ha parlato del periodo positivo che sta vivendo, lanciando un messaggio piuttosto enigmatico alla compagine bianconera per quello che concerne il suo futuro: "Cominciare con un gol e un assist è come un sogno. Non so ancora se resterò alla Juve e non è il momento di parlarne. Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Ma adesso il mio focus è sul Mondiale".

Parole che potrebbero preoccupare la Juventus ma che non suonano come nuove: lo stesso Rabiot, solo qualche giorno fa in un'altra intervista, aveva affermato come la kermesse dei mondiali sarebbe stata un'ottima occasione per rilanciare la sua immagine, glissando poi sulla successiva domanda sul suo futuro in maglia bianconera.

Rabiot, ha poi risposto alla domanda del giornalista di Repubblica, che metteva a confronto i due allenatori che attualmente lo gestiscono, vale a dire Deschamps e Massimiliano Allegri: "Deschamps come Allegri? Non sul lavoro di campo. Nella gestione degli uomini forse sì".

Rabiot, i tifosi della Juventus dubbiosi sul comportamento del francese

La serie di interviste che ha rilasciato nell'ultimo periodo Adrien Rabiot, non ha fatto piacere a diversi tifosi della Juventus si sono riversati sui social per esprimere la loro perplessità.

Sul web si leggono messaggi del tipo: "Dal criticare Zidane e Ibra siamo passati all’elogiare a sproposito un normalissimo centrocampista come Rabiot, che finaccia ragazzi, non lo auguro a nessun club un tracollo di mentalità del genere", oppure: "Ma la questione Rabiot la si risolve molto semplicemente. È in scadenza, vuole 10 milioni, quindi si sta impegnando. Appena firmerà tornerà a giocare male".