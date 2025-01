Secondo quanto riportato da L’Équipe, la Juventus avrebbe avuto dei contatti preliminari con Xavi, ex allenatore del Barcellona. Tuttavia, questi dialoghi sarebbero stati di natura informale e non indicherebbero, almeno per ora, un cambiamento imminente sulla panchina bianconera.

Fonti italiane vicine alla società torinese hanno specificato che si tratterebbe semplicemente di una richiesta di informazioni, un approccio strategico tipico di un club ambizioso come la Vecchia Signora. La Juventus, infatti, sta sondando diversi profili sul mercato, inclusi quelli degli allenatori, ma senza che ciò implichi una crisi immediata nella gestione di Thiago Motta.

Normali dinamiche di mercato

Il tecnico italo-brasiliano sta attraversando un momento delicato: i risultati della squadra non stanno rispettando le aspettative di inizio stagione. Nonostante un mercato estivo importante, che ha visto l’arrivo di giocatori di livello come Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, la Juventus fatica a trovare continuità sia in campionato sia nelle competizioni europee. Questo ha generato malumori tra i tifosi, ma per il momento la fiducia in Motta non sembra essere in discussione.

Le indiscrezioni sui contatti con Xavi potrebbero però avere un duplice effetto: da un lato rappresentano una normale dinamica per una società che vuole essere preparata a ogni scenario futuro, dall’altro potrebbero fungere da stimolo per Motta, che ora avrà l’opportunità di dimostrare di essere l’uomo giusto per guidare la squadra.

Il percorso della Juventus è ancora lungo e, nonostante le difficoltà, la dirigenza sembra intenzionata a dare pieno supporto all’attuale allenatore, confidando nelle sue capacità di invertire la rotta. Nel frattempo, i contatti con Xavi e altri profili internazionali restano una mossa prudente per un club che punta sempre all’eccellenza, ma senza alcuna intenzione, almeno per ora, di rivoluzionare la propria guida tecnica.

Thiago Motta pensa al campo

Nel frattempo, Thiago Motta è concentrato sul campo e pensa alla sfida contro il Benfica. Domani 28 gennaio per la Juventus sarà vigilia del match di Champions League e la seduta di allenamento comincerà alle ore 11:45. Successivamente alle 13:30 ci sarà la conferenza stampa di Thiago Motta. Il tecnico bianconero probabilmente tornerà a parlare della sconfitta patita contro il Napoli e si proietterà sul match di Champions.

Probabilmente, però, non si sbilancerà sulle sue scelte di formazione. In ogni caso è lecito attendersi dei cambi, visto che in attacco non potrà esserci Kolo Muani che al momento non può giocare in Europa. Dunque è possibile che un attacco torni Dusan Vlahovic.