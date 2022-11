La Juventus, nei prossimi mesi, cercherà di capire quale sarà il futuro di Adrien Rabiot. Il francese va in scadenza di contratto nel giugno 2023 e il club bianconero sembra intenzionato a provare a trovare un accordo. Resta da capire quali saranno le richieste del giocatore visto che la Juve, a livello d'ingaggio, non si spingerà oltre certe cifre (attualmente percepisce 7 milioni annui).

In queste ore lo stesso Adrien Rabiot ha parlato a "La Repubblica" proprio del suo futuro: "Restare alla Juve? Non lo so ancora e non è il momento di parlarne", ha detto il centrocampista francese.

In queste settimane Adesso Rabiot è concentrato sul mondiale e sulla nazionale francese, di cui è diventato un punto fermo.

Grande crescita di Rabiot

Nelle ultime settimane, uno dei trascinatori della Juventus è stato Adrien Rabiot. Il francese ha segnato gol importanti e ha realizzato anche diversi assist decisivi.

In particolare Rabiot è cresciuto in maniera esponenziale e sotto la guida di Massimiliano Allegri è diventato un centrocampista completo.

Adesso il francese è al mondiale e anche con la maglia dei bleus ha fatto molto bene nella partita d'esordio (nel 4-1 all'Australia ha segnato un gol e trovato un assist).

La competizione iridata può dare ampia visibilità al numero 25 juventino anche in ottica futura, come ha spiegato lui stesso: "Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano ad andare altrove, ma anche per parlare con la Juve".

Insomma, Rabiot pare volersi lasciare aperte più possibilità per il futuro, che sarà definito nei prossimi mesi.

In caso di addio di Rabiot, la Juventus, in estate, dovrà cercare un titolare che possa avere il suo stesso rendimento: la società bianconera si starebbe già muovendo in questo senso per non essere impreparata in caso di partenza del francese.

La Juventus pensa al mercato

La Juventus, nelle prossime settimane, si concentrerà in particolare sul mercato, visto che la Serie A è in pausa per il mondiale. I bianconeri, a gennaio, non dovrebbero fare grandi acquisti. In particolare la Juventus non dovrebbe intervenire né per quanto riguarda il centrocampo né per l'attacco.

Infatti, in mezzo al campo ci sarà il rientro di Paul Pogba, mentre in avanti si rivedrà a pieno regime Federico Chiesa. È invece possibile che la Juventus valuti la possibilità di trovare un vice di Juan Cuadrado. Infatti in questo momento Massimiliano Allegri non ha a disposizione in rosa un'alternativa al colombiano.