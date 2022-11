Il giornalista Massimo De Luca nelle scorse ore ha commentato ai microfoni di RBN il possibile arrivo di Milinkovic-Savic alla Juventus, definendo il centrocampista serbo perfetto per la compagine bianconera.

Del classe '95 in forza attualmente alla Lazio ha parlato anche Giulio Cardone, il quale ha affermato che l'agente del giocatore avrebbe recentemente rifiutato tutte le offerte di rinnovo fatte da Claudio Lotito.

Massimo De Luca sul possibile interesse della Juve per Milinkovic-Savic: 'Sarebbe il giocatore ideale per loro'

Il serbo Milinkovic-Savic piacerebbe da tempo alla Juventus e il fatto che il suo contratto con la Lazio scadrà nel 2024, starebbe convincendo i massimi dirigenti bianconeri a spingere sull'acceleratore per portarlo a Torino nei prossimi mesi.

Secondo il giornalista Massimo De Luca: "Milinkovic-Savic è un grande giocatore davvero. In campionato è determinante, perché è un grande fornitore di assist. E' un giocatore che ha un andamento altalenante, in campo internazionale non si è espresso troppo ma credo sarebbe l'uomo giusto per la Juve se Rabiot dovesse andare via. Credo che alla Juve avrebbe nuovi stimoli e potrebbe essere una grande arma per i bianconeri. Ma mi chiedo: la situazione finanziaria permette un affare così importante".

De Luca ha poi commentato le vicende inerenti il futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo il giornalista dunque, CR7 troverà una nuova squadra solo in base alle sue pretese economiche, che se rimarranno elevate come ora, gli permetteranno di approdare solo in pochi club estremamente facoltosi.

Giulio Cardone sul futuro di Milinkovic-Savic: 'Rinnova con la Lazio? l'agente ha respinto tutte le offerte'

Di Milinkovic-Savic e del suo futuro non ha parlato solo Massimo De Luca, ma anche Giulio Cardone.

Il giornalista del quotidiano La Repubblica, è dunque intervenuto ai microfoni di TMW, parlando del serbo e delle trattative di rinnovo, andare per ora in fumo, con la Lazio: "Il rinnovo di Milinkovic?

Per ora l’agente Kezman ha rifiutato le proposte di rinnovo con la clausola di rescissione. Io credo che la soluzione più probabile sia una cessione a giugno al miglior offerente per evitare di perderlo gratis nel 2024".

Una possibilità che Claudio Lotito starebbe ovviamente vagliando, ma che alla quale aveva risposto, nel post partita tra Lazio e Juventus, affermando di volere almeno 100 milioni per lasciare partire il centrocampista.