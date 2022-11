L'Inter vuole rialzare subito la testa dopo il Ko dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Mercoledì 9 novembre alle 20:45 a San Siro i nerazzurri ospitano il Bologna di Thiago Motta che sta attraversando un buon momento di forma, avendo conquistato tre vittorie consecutive.

Inter, possibile turnover per Inzaghi: Bastoni potrebbe essere titolare

Per quanto riguarda il probabile undici titolare, Simone Inzaghi resterà fedele al suo classico 3-5-2, ma potrebbe esserci qualche avvicendamento rispetto alla formazione che è scesa in campo contro la Juventus.

In attacco, sarebbe in lizza per una maglia da titolare Joaquin Correa. L'argentino sarebbe infatti in ballottaggio con Dzeko per far coppia con Lautaro Martinez.

A centrocampo, il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Brozovic che potrebbe entrare a partita in corso per aumentare il minutaggio in vista della prossima trasferta a Bergamo con l'Atalanta. Sulle fasce dovrebbero partire ancora una volta Dumfries e Dimarco, ma comunque sarebbero in lizza anche Darmian e Gosens.

In difesa si va verso il rientro dal primo minuto di Alessandro Bastoni. Il centrale italiano andrebbe così a completare il pacchetto arretrato con Skriniar e de Vrij.

Quest'ultimo sarebbe in leggero vantaggio su Acerbi. In porta confermato Onana.

Quella col Bologna sarà una gara da non sbagliare per l'Inter che, in caso di insuccesso, rischerebbe di vedere allontanarsi ancora di più le prime posizioni della classifica e la zona Champions League.

Bologna, Thiago Motta dovrebbe puntare su Arnautovic ed Orsolini

Il Bologna di Thiago Motta si presenterà al Meazza forte delle sue tre vittorie consecutive.

Contro l'Inter, il tecnico rossoblù dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Skorupski in porta; difesa a quattro formata da Posch, Lucumì, Soumaoro e Lykogiannis che si gioca una maglia da titolare con Cambiaso.

A centrocampo, l'allenatore dei felsinei non dovrebbe rinunciare alla grinta di Gary Medel che dovrebbe far coppia con Dominguez.

In attacco, fari puntati su Marko Arnautovic, autore finora di sette reti in campionato. Il bomber austriaco dovrebbe essere supportato sulla trequarti da Ferguson, Soriano (in ballottaggio con Aebischer) e Riccardo Orsolini, il quale sembra essere rinato dopo i due gol consecutivi segnati al Monza e al Torino.

Probabili formazioni di Inter-Bologna:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Ferguson; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.