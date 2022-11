Simone Inzaghi ritorna in discussione dopo la deludente sconfitta matura contro la Juventus allo Stadium. Il tecnico dell'Inter, dopo un inizio molto difficile in campionato, potrebbe non essere confermato nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti milanesi si starebbero già muovendo per due profili che corrisponderebbero a Ivan Juric e Massimiliano Allegri. Lavori in corso anche per modificare la rosa e, nei prossimi mesi, si potrebbero prendere i contatti per Alex Balde del Barcellona e Juan Cuadrado della Juventus.

Juric o Allegri per il futuro

Simone Inzaghi non convince così come non sono affatto soddisfacenti gli undici punti che dividono Lautaro e compagni dal Napoli. I dirigenti meneghini potrebbero dunque pensare al cambio della guida tecnica al termine della stagione. Giuseppe Marotta starebbe pensando a Massimiliano Allegri, già contattato dopo l'addio di Antonio Conte, che potrebbe non rimanere alla Juventus nella prossima stagione dopo la deludente eliminazione maturata in Champions League. Il secondo nome sarebbe anche quello di Ivan Juric, ora ala guida del Torino. Sarebbe un profilo che costerebbe meno del collega toscano e che potrebbe integrarsi alla perfezione perché predilige il 3-5-2.

I dirigenti dell'Inter si muovono anche per potenziare la rosa del futuro.

I nomi che sarebbero stati individuati corrispondono a due terzini e sarebbero quelli di Juan Cuadrado e Alex Balde. Il calciatore della Juventus è un'opportunità perchè non ha rinnovato il contratto in scadenza e potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. Sarebbe un rinforzo soprattutto se dovesse essere ceduto Denzel Dumfries che piacerebbe a Manchester United e Chelsea.

Piacerebbero Keita e Cuadrado per potenziare le corsie esterne

Il ragazzo del Barcellona è, invece, un ottimo prospetto ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Marotta lo sta valutando da tempo e potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 15 milioni di euro al termine della stagione. I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno perchè Robin Gosens potrebbe salutare la Pinetina.

Il tedesco non si è mai ambientato ed è stato scavalcato nelle gerarchie tattiche da Federico Dimarco. Sulle sue tracce ci sarebbero club che militano in Bundesliga come Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. La valutazione dell'ex Atalanta sarebbe di circa 25 milioni di euro. Le "Aspirine" hanno provato a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto durante la scorsa estate ma l'Inter avrebbe dato il consenso alla cessione solo se fosse stato inserito l'obbligo di riscatto fissato a circa 28 milioni di euro.