Il centravanti Robert Lewandowski è stato recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport dopo aver ricevuto la Scarpa d'Oro. In questa circostanza l'attaccante polacco del Barcellona ha parlato anche del calcio italiano, elogiando in particolare l'Inter, che ha battuto il Barcellona qualificandosi agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Lewandowski aveva in passato lodato la Juve, ora ha dichiarato che il Milan e l'Inter nelle competizioni europee sono in risalita, lo stesso non si può dire invece della Juventus, anch'essa come il Barcellona arrivata terza nel girone di Champions League, "retrocedendo" quindi in Europa League.

Il giocatore polacco ha aggiunto che il calcio italiano negli ultimi cinque anni è migliorato, basti pensare alla Roma che ha vinto la Conference League.

Robert Lewandowski ha parlato del calcio italiano

"Milan e Inter sono in risalita. Forse la Juve in questa stagione ha avuto più problemi. Quando confronti queste squadre con quelle di cinque anni fa, puoi vedere che c’è stato un salto di qualità", sono queste le dichiarazioni di Robert Lewandowski, premiato con la Scarpa d'Oro dopo i 35 gol segnati nella stagione 2021-2022 (ottenendo il premio per la seconda annata consecutiva).

Il bomber polacco classe 1988 poi ha aggiunto: "Anche la Roma dopo aver vinto la Conference League è un avversario tosto in Europa League, il calcio italiano ha lavorato duro per migliorare dopo molti anni di ritardo.

Anche se la Juventus non si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League, nelle ultime stagioni invece è sempre stata al top del calcio europeo".

Riguardo ai suoi primi mesi in Catalogna ha spiegato: "Sapevo che nella mia prima stagione qui non avremmo vinto tutto. La squadra è in fase di ricostruzione, ha bisogno di tempo.

Avremmo dovuto giocare gli ottavi, sì, ma abbiamo imparato molto, specie perché abbiamo tanti giovani. Abbiamo commesso errori e a questi livelli bisogna esser più pronti".

La stagione fin qui disputata da Lewandowski

La prima parte di questa stagione ha confermato le qualità realizzative di Robert Lewandowski, che sta segnando molto anche con il Barcellona dopo le ottime stagioni al Bayern Monaco.

Da agosto a oggi ha disputato cinque partite (con cinque gol) in Champions League e 14 match nel campionato spagnolo (con 13 gol segnati e 4 assist).

La nazionale polacca auspica che Lewandowski possa avere questa media realizzativa anche nell'imminente mondiale qatariota, per provare a passare il turno nel girone C (in cui sono inserita anche Argentina, Messico e Arabia Saudita).