L'Inter in vista dell'estate 2023 vorrebbe acquisire un nuovo portiere a parametro zero per affiancare il titolare André Onana nella stagione 2023/2024.

La ricerca sarebbe già stata avviata dal CEO dell'Inter, Beppe Marotta, e dal direttore sportivo Piero Ausilio, che stanno valutando diverse opzioni sul mercato dei futuri svincolati, dove si intravedono delle potenziali grandi occasioni.

Inter, Sommer piace: ma occhio al Bayern

Una delle opzioni più interessanti è sicuramente Yann Sommer, portiere della nazionale svizzera e del Borussia Mönchengladbach.

Sommer è considerato uno dei migliori portieri d'Europa e sarebbe sicuramente un grande acquisto per l'Inter. Tuttavia, il Bayern Monaco in seguito all'infortunio di Manuel Neuer ha avviato i contatti con l'entourage di Sommer per fare un'offerta al Gladbach e c'è il rischio che possano affondare il colpo già a gennaio, rendendo dunque complicata, al momento, l'ipotesi di un suo arrivo a Milano. Il Ds Ausilio, intervistato sul tema, nei giorni scorsi ha preferito non commentare le voci su Sommer.

Calciomercato Inter, le alternative per la porta

Un'altra opzione da tenere d'occhio è Neto, che ha già lavorato con Marotta a Torino sponda Juventus. Neto ha collezionato nove presenze nel Bournemouth nella prima parte della stagione e sarebbe ben contento di tornare in Italia a fine stagione.

Marotta ha sempre apprezzato la positività di Neto nello spogliatoio e la sua attitudine nel porsi al servizio del gruppo, rendendolo una scelta ideale e non ingombrante per l'Inter.

Tra gli altri nomi che sono stati menzionati dal quotidiano Tuttosport ci sono Agustín Rossi del Boca Juniors e Altay Bayindir del Fenerbahçe, ma entrambi hanno ostacoli che potrebbero impedire il loro arrivo a Milano.

Rossi non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Boca Juniors a fronte di un'offerta ritenuta troppo bassa, ma c'è la convinzione che abbia già firmato un pre-contratto con il Flamengo. Bayindir, dal canto suo, potrebbe essere difficile da convincere a lasciare il Fenerbahçe per diventare il vice di Onana all'Inter: alla sua età vorrebbe scegliere un nuovo progetto dove diventare titolare fisso e fare un salto in avanti per la sua carriera.

Calciomercato Inter, Handanovic nello staff di Inzaghi?

La necessità da parte dell'Inter di individuare un nuovo portiere deriva dal fatto che Samir Handanovic, attuale capitano che va verso i 39 anni, sta valutando l'ipotesi di lasciare il calcio giocato a fine stagione. In caso di ritiro, lo sloveno potrebbe entrare nello staff tecnico del club per iniziare a studiare da allenatore. Mentre se Handanovic decidesse di continuare a giocare, potrebbe farlo in un'altra squadra, dove potrebbe tornare a essere titolare.

Intanto i dirigenti nerazzurri in questi giorni sono alle prese anche con le trattative per il rinnovo di Bastoni che non saranno affatto semplici.