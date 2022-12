L'Inter vorrebbe blindare il difensore Alessandro Bastoni. Nonostante un inizio di stagione non brillantissimo, la società non vuole perdere il classe 1999, già da anni nel giro anche della nazionale italiana del ct Roberto Mancini.

Ecco perché Marotta, Ausilio e tutta la dirigenza starebbe accelerando per un rinnovo immediato. Nessuno, infatti, vuole arrivare alla scadenza del contratto del 30 giugno 2024. Anche perché le sirene dall'estero iniziano a farsi sentire, soprattutto dall'Inghilterra e - a quanto pare - esiste solo un modo per allontanarle: il rinnovo con adeguamento del contratto.

Accelerata per il rinnovo di Bastoni

Il rinnovo di Bastoni lo vuole anche mister Simone Inzaghi: il difensore centrale ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Nonostante il tempo sia ancora dalla parte della società di Appiano Gentile, l'idea del club è quella di accelerare per il rinnovo. La società non vuole rivivere quel che era accaduto Milan Skriniar. Il giocatore slovacco ha vissuto un'estate tormentata: il suo nome è spesso stato accostato al Paris Saint Germain, che ha provato più volte a strapparlo all'Inter senza riuscirci.

Anche per questo motivo che la società si sta muovendo in anticipo con Bastoni. Sono stati già avviati i primi contatti con l'entourage del difensore, che non ha mai nascosto il suo amore per i colori nerazzurri e la società vuole assecondare il suo desiderio di rimanere a Milano.

Bastoni ha ammiratori in Inghilterra

Inevitabilmente, se Bastoni dovesse rimanere all'Inter, gli verrà ritoccato il contratto. A oggi il giocatore percepisce tre milioni di euro. L'idea della società è quella di aumentarlo fino a 4,5 milioni netti a stagioni, facendolo diventare uno dei giocatori più pagati della rosa. Questa offerta di contratto è arrivata al giocatore e al suo entourage che, ora, deciderà il da farsi.

Una pausa di riflessione è più che normale. dato che il giocatore è comunque molto richiesto all'estero: in particolare Bastoni ha estimatori in Inghilterra [VIDEO]. Il primo a volerlo è Antonio Conte al Tottenham, che lo conosce molto bene e con il quale ha vinto lo scudetto nel 2021, ma piacerebbe anche a Guardiola al Manchester City, che si sarebbe in passato informato più volte sul suo conto.

Il giocatore comunque ha sempre dichiarato di trovarsi molto bene a Milano e di essere molto legato ai colori dell'Inter: una volontà che potrebbe essere determinante nel decidere il proprio futuro.