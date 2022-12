La Juventus vorrebbe potenziare il proprio organico nel settore offensivo e per questo motivo, seguirebbe con attenzione il profilo di Gakpo, giovane ala in forza al PSV. Oltre a lui, la Juve osserverebbe Marcus Thuram sul quale ci sarebbe anche l'Inter e Rick Karsdorp, in rotta con la Roma di José Mourinho.

La Juventus cerca rinforzi sulle fasce, piacerebbe Cody Gakpo del PSV

La Juventus nella prossima campagna acquisti estiva potrebbe lanciare l'assalto ad un esterno offensivo dalla giovane età. Angel Di Maria infatti, non dovrebbe rinnovare con la Vecchia Signora e di conseguenza il direttore sportivo Federico Cherubini avrebbe già messo nel mirino alcuni obiettivi per quel ruolo.

Tra questi, secondo rumor di mercato ci sarebbe Cody Gakpo, ala in forza al PSV che nel Mondiale del Qatar ha siglato ben 3 reti con l'Olanda. Stando alle notizie dunque, la Juventus vorrebbe provare ad acquisirlo nel prossimo giugno andando a spendere una cifra vicina ai 40 milioni di euro, ma prima di lanciare l'eventuale assalto a Gakpo, sarebbero necessarie almeno un paio di cessioni. I sacrificati per questo scopo, potrebbero essere due, Moise Keane e Matias Soulé. Il primo, in netta ripresa nella fase conclusiva della stagione fermatasi per il mondiale, avrebbe degli estimatori in Premier League, mentre il secondo, considerato come uno dei calciatori più promettenti sfornati dalle giovanili della Juve, potrebbe finire nella trattativa per lo stesso Gakpo con il PSV.

In ogni caso, la Juventus seguirebbe anche altri profili per il ruolo di attaccante: infatti, piacerebbe anche Marcus Thuram. La giovane ala del Borussia Mönchengladbach non dovrebbe rinnovare con il club tedesco e di conseguenza potrebbe liberarsi a parametro zero nella prossima estate. Su di lui, oltre alla Juventus ci sarebbe forte l'Inter di Simone Inzaghi, che stando ai rumor di mercato avrebbe già trovato una bozza di accordo con il calciatore.

La Juve quindi, potrebbe dover tentare un sorpasso sui nerazzurri come fu nel caso di Bremer.

Juventus, gli altri movimenti di mercato della squadra bianconera

Oltre ad un esterno offensivo, la Juventus cercherebbe anche un terzino ed è per questo che Cherubini seguirebbe con attenzione l'evolversi della situazione tra Roma e Rick Karsdorp.

Il fluidificante olandese non intenderebbe rispondere alla convocazione per gli allenamenti stilata da Mourinho e di conseguenza, le parti potrebbero accordarsi per un trasferimento già dal prossimo gennaio. Chi invece, potrebbe lasciare la Juve a giugno sarebbe Adrien Rabiot: il centrocampista francese, vorrebbe provare un'esperienza in Premier League e secondo le ultime notizie di mercato, Allegri si sarebbe rassegnato all'ipotesi di perdere a giugno Rabiot a parametro zero.