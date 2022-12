Negli anni scorsi uno dei nomi accostati all'Inter con maggiore frequenza è stato quello di Rodrigo De Paul, che era sembrato vicino ai nerazzurri già sin da quando militava tra le fila dell'Udinese, prima del trasferimento all'Atletico Madrid. In Spagna l'avventura finora è stata sotto le aspettative e per questo motivo i Colchoneros sarebbero pronti a lasciarlo partire, nonostante l'ottimo Mondiale che sta disputando con la maglia dell'Argentina. Si sarebbe riacceso l'interesse dell'Inter per De Paul.

Anche il Milan potrebbe intervenire per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio.

I rossoneri avrebbero messo nel mirino Diego Demme, centrocampista in uscita dal Napoli in quanto chiuso dalla folta concorrenza.

Inter su De Paul

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo tra gennaio e giugno che possa prendere il posto di Roberto Gagliardini. L'italiano è in scadenza di contratto a giugno ma non è escluso che possa partire con qualche mese di anticipo qualora dovesse arrivare una proposta in sede, con Salernitana, Cremonese e Monza che avrebbero chiesto informazioni negli ultimi giorni.

I nerazzurri si stanno guardando intorno in cerca di qualche occasione di mercato e una di queste porterebbe a un vecchio obiettivo, Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino è stato molto vicino ai nerazzurri nell'estate del 2021, prima del trasferimento all'Atletico Madrid, ma l'affare non è andato in porto a causa dei problemi economici del club meneghino.

Ai colchoneros il giocatore non ha reso come ci si aspettava e proprio per questo potrebbe già lasciare la Spagna. Un solo gol messo a segno, con un assist all'attivo, dal classe 1994 nelle 12 partite giocate in Liga, alcune partendo dalla panchina.

L'Inter avrebbe già avviato i contatti con la società spagnola, con la fumata bianca che potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva fissata intorno ai 25 milioni di euro.

Milan su Demme

Il Milan cerca un innesto in mezzo al campo che possa essere duttile e prendere il posto di Tiemoué Bakayoko, che potrebbe andare via già a gennaio. I rossoneri avrebbero messo nel mirino Diego Demme, che sembra essere in uscita dal Napoli. Il giocatore avrebbe chiesto la cessione agli azzurri e il Milan è pronto ad approfittarne. Il classe 1991 ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma potrebbe essere liberato dal club partenopeo per un conguaglio economico, sui 2-3 milioni di euro.