È finita 2-2 sfida di campionato fra il Taranto e il Crotone allo Stadio "Erasmo Iacovone" di Taranto, valevole per la 16^ giornata di Serie C: una partita caratterizzata da un terreno di gioco pesante.

Ad analizzare la prova delle due formazioni in sala stampa, sono stati i due tecnici: Franco Lerda per il Crotone ed Ezio Capuano per il Taranto. Lerda aveva preannunciato che sarebbe stata una trasferta difficile tra Taranto e Crotone.

Crotone, il rammarico di Lerda

Il tecnico Franco Lerda e il suo Crotone si sono dovuti accontentare di un pareggio in rimonta.

Queste le parole dette dall'allenatore del rossoblù nel dopo gara: "È stata una partita in cui non siamo riusciti a vincere, questo è il nostro rammarico. Siamo passati due volti in svantaggio con gol quanto meno evitabili. Quando si scende in campo non si deve tenere conto della classifica. I ragazzi hanno fatto di tutto per poter ottenere la vittoria, non ci siamo riusciti. Posso rimproverare loro solo le azioni dei gol subiti".

Il tecnico ha più aggiunto: "La nostra testa dovrà essere ora rivolta alla prossima gara, quella contro l'Audace Cerignola".

Capuano soddisfatto del suo Taranto

Assente per squalifica in panchina, il tecnico del Taranto Ezio Capuano ha preso comunque la parola a fine match, esprimendo una certa soddisfazione: "Questa prestazione ha rappresentato una risposta alle critiche ricevute nelle ultime uscite.

Sapevamo che loro, con le individualità, soprattutto sulla corsia di destra avrebbero potuto metterci in difficoltà. Siamo riusciti praticamente ad annullare i pericoli creati da Chiricò, uno dei calciatori più forti della categoria. Dispiace per il risultato perché avremmo meritato anche di vincere questa contesa".

A condizionare la gara del Taranto è stato anche l'infortunio patito dall'attaccante Diaby, costretto a lasciare il terreno di gioco dopo 17 minuti.

Il Crotone prepara il riscatto

Il prossimo impegno in campionato del Crotone è ora in programma nella giornata di domenica 4 dicembre a partire dalle ore 17,30 preso lo Stadio "Domenico Monterisi" di Cerignola contro la formazione di casa, guidata dal tecnico Michele Pazienza. Per entrambe le formazioni sarà una "prima volta", non essendosi mai affrontate nella loro storia recente in gare ufficiali.

Entrambe le compagini nelle gare infrasettimanali sono reduci da due segni X: se il Crotone ha pareggiato per 2-2 a Taranto, anche l'Audace Cerignola è uscita con un pareggio per 0-0 dalla trasferta di Viterbo.