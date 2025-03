Tempo di convocazioni per il Crotone in vista della sfida di domenica 9 marzo alle ore 17:30 contro il Giugliano. Il tecnico Emilio Longo ha diramato nelle ultime ore la lista dei 23 calciatori convocati per la sfida della 30esima giornata di Serie C. I rossoblù non potranno contare sulla presenza Barberis, Giron e Tumminello alle prese con problemi di natura fisica. Recuperati invece gli attaccanti Gomez e Murano che erano stati colpiti dall'influenza. In occasione della gara il Comune di Crotone ha emanato un'ordinanza legata a motivi di ordine pubblico nell'area antistante lo Stadio Comunale Ezio Scida.

Crotone, rossoblù pronti alla sfida dell'Ezio Scida

Tra i 23 calciatori convocati del Crotone figura la presenza di Groppelli e Schirò che hanno saltato la partitella infrasettimanale contro la Primera rossoblù. Convocati anche gli attaccanti Gomez e Murano che si erano allenati a parte. Emilio Longo non potrà contare sulla presenza di Andrea Barberis, Maxime Giron e Marco Tumminello che non hanno recuperato dagli infortuni. I rossoblù nella sfida contro il Giugliano dovranno fare i conti con i cartellini gialli: in diffida ci saranno Davide Di Pasquale, Andrea Gallo e Vinicius Di Stefano oltre a Maxime Giron che però non risulta tra i calciatori a disposizione.

Una gara con restrizioni per le attività commerciali

In vista dell'incontro sportivo tra Crotone e Giugliano, il Comune di Crotone ha emesso un'ordinanza il 7 marzo 2025 che prevede la sospensione di tutte le attività commerciali nell'area di sicurezza. Questa include gli esercizi situati in Via XXV Aprile, nel tratto tra Piazza F.

Corrado e Via U. Foscolo, oltre al bar presente presso la stazione di servizio "Eni". La chiusura avverrà dalle 15:00 alle 20:00 del 9 marzo 2025, in concomitanza con la partita di Serie C. Misure simili sono state adottate anche in occasione di altre partite casalinghe precedenti del Crotone.

Crotone, i dubbi del tecnico Longo

In occasione della gara contro il Giugliano il tecnico del Crotone dovrà valutare le condizioni dei calciatori a sua disposizione. In conferenza stampa Emilio Longo non ha escluso il cambio di modulo per schierare la migliore formazione possibile. "La sosta non ci ha dato alcun beneficio, poiché i giocatori infortunati rimarranno ancora fuori - ha affermato Emilio Longo - i problemi di organico che avevamo la settimana scorsa persistono. Abbiamo avuto un'intera settimana per rimetterci in forma, ma nessuno dei calciatori assenti sarà disponibile per la partita contro il Giugliano. Un possibile cambio di sistema di gioco? Non escludo di optare per un 4-3-3."