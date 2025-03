In casa Juventus fra i giocatori che stanno trovando più difficoltà ad adattarsi al sistema di gioco di Thiago Motta c’è Teun Koopmeiners. L’olandese, arrivato tra grandi aspettative, non ha ancora espresso al meglio il suo potenziale, come sottolineato in queste ore anche dall’ex difensore bianconero Massimo Carrera in un’intervista a Tuttosport: : “Forse le sue qualità – che non si discutono – non si sposano appieno con il gioco di Motta”. Carrera ha analizzato il rendimento del centrocampista, sottolineando come il problema non sia di carattere mentale, ma piuttosto di adattamento al sistema di gioco.

Le parole di Carrera

Questo suggerisce che Koopmeiners stia incontrando difficoltà nel trovare la sua collocazione ideale nello schema tattico dell’allenatore. Tuttavia, Carrera non esclude che l’olandese possa riuscire a imporsi col tempo: “Vedremo cosa succederà da qui a fine stagione, mai dire mai”.

L’adattamento di un giocatore a un nuovo sistema di gioco non è mai immediato e la Juventus ha cambiato molto in pochi mesi. Questo è un aspetto che Carrera ha voluto sottolineare: “Quando vuoi costruire qualcosa di speciale ci vuole tanta pazienza”. L’ex difensore ha anche speso parole positive per Motta, definendolo un allenatore con ottime qualità, ma che ha bisogno di tempo per sviluppare il suo progetto: “Motta ha delle buonissime qualità, ma bisogna dargli tempo”.

Juventus tra scudetto e infortuni

Nonostante le difficoltà iniziali, la Juventus sembra aver trovato una strada più stabile. L’obiettivo è quello di rientrare nella lotta per lo scudetto, anche se il percorso è complicato dalla presenza di numerosi infortunati. Attualmente, sono diversi i giocatori fermi ai box, con tre di loro – Bremer, Milik e Cabal – che hanno già concluso la stagione.

Gli altri indisponibili sono Francisco Conceição, Nicolò Savona e Douglas Luiz. In particolare Conceição ha subito un’elongazione muscolare che gli ha impedito di giocare contro Verona e Atalanta. Il portoghese punta a tornare disponibile per la sfida del 16 marzo contro la Fiorentina. Stesso obiettivo per Savona, fermo da alcune settimane.

Per Douglas Luiz, invece, il rientro è previsto dopo la sosta di marzo: potrebbe tornare in campo il 29 marzo contro il Genoa.

Con un solo impegno a settimana, da qui al termine della stagione, la Juventus ha il vantaggio di poter lavorare con più calma rispetto alle avversarie impegnate nelle coppe.