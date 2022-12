Una gara che non permetterà cali di concentrazione. Il Crotone si prepara ad affrontare il Gelbison allo Stadio Comunale Ezio Scida in una sfida da vincere per mettere pressione alla capolista Catanzaro, che scenderà in campo lunedì 12 dicembre alle ore 20:30 a Foggia.

Il tecnico degli squali, Franco Lerda, ha presentato il match durante la conferenza stampa della vigilia, ricordando che la sua squadra deve puntare ad avere continuità di risultati.

Crotone, le parole di Franco Lerda

Il tecnico del Crotone, Franco Lerda, ha esordito così in sala stampa: "Incontriamo una squadra che è una neopromossa e che subisce molto poco da quando è subentrato il nuovo allenatore.

Sarà una partita molto complessa - ha proseguito l'allenatore della squadra calabrese - ma noi dobbiamo cercare di dare continuità ai nostri risultati perché alla fine è quello che conta".

Lerda ha poi aggiunto: "Abbiamo recuperato chi era acciaccato, non tutti nelle stesse condizioni, ma comunque tutti a disposizione. Abbiamo avuto modo di recuperare anche sotto l'aspetto nervoso. Se c'è bisogno di cambiare qualcosa lo faremo, visto che i nostri ragazzi sono abituati ad interpretare moduli diversi".

Un Crotone ritrovato

Se in casa dell'Audace Cerignola (0-1) a scendere in campo è stato un Crotone ridotto ai minimi termini, contro il Gelbison si potrebbe tornare all'undici ideale. Non dovrebbe cambiare il modulo, il 4-3-3, con alcuni ritorni e altrettante conferme.

In porta dovrebbe essere confermato Dini. Esterni di difesa dovrebbero essere Mogos e Calapai, con Cuomo e Golemic al centro.

A centrocampo si attende il ritorno di Petriccione accanto a Carraro e Tribuzzi. In attacco, Lerda probabilmente darà spazio a Chiricò e Kargbo ai fianchi di Gomez, anche lui al rientro dopo due giornate di assenza.

Potrebbe giocare dal primo minuto Pennitteri, in ballottaggio con Kargbo.

Pressione sul Catanzaro

Nella 18ª giornata di Serie C il Crotone scenderà in campo prima della capolista Catanzaro. Gli squali affronteranno il Gelbison domenica 11 dicembre alle ore 17:30, mentre i giallorossi giocheranno lunedì 12 dicembre alle ore 20:30, in posticipo, sul campo del Foggia.

Proprio i rossoneri pugliesi nella giornata di mercoledì 7 dicembre hanno inflitto al Catanzaro la seconda sconfitta stagionale. Le Aquile, dopo essere state eliminate nella fase eliminatoria di Coppa Italia (3-1) dal Modena, hanno perso a Foggia nei quarti di finale di Coppa Italia di Lega Pro (2-0).

I Satanelli sono riusciti a superare anche il Crotone allo Zaccheria (1-0) e lunedì 12 dicembre, a distanza di poche settimane, proveranno a ripetersi anche con la capolista della Serie C.