Secondo la stampa tedesca in estate la Juventus potrebbe puntare su un nuovo arrivo a parametro zero per il settore avanzato: si tratterebbe di Wilfied Zaha, giocatore del Crystal Palace che in questa stagione fino ad adesso ha disputato 13 match nel campionato inglese, segnando sei gol e fornendo due assist.

Il nazionale ivoriano può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato. A 30 anni rappresenterebbe un rinforzo d'esperienza e qualità. Non è un caso che sia seguito da diverse società, come ad esempio il Chelsea. I londinesi potrebbero valutare di tesserarlo nell'eventualità in cui non riuscissero ad acquistare Rafael Leao o Christopher Nkunku.

Zaha è reduce da diverse annate piuttosto positive nel campionato inglese. Il nazionale ivoriano può giocare punta centrale, ma anche a supporto essendo abile a fornire assist ai compagni.

Possibile l'ingaggio di Zaha da parte della Juventus in estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi tedeschi la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Wilfried Zaha. Il nazionale ivoriano è in scadenza di contratto a giugno con il Crystal Palace e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

L'attaccante classe '92 potrebbe gradire la Juventus, che starebbe cercando un giocatore utilizzabile sia come punta centrale che sulla fascia. In passato Zaha ha avuto un'esperienza professionale anche nel Manchester United.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus è intanto al lavoro anche per il mercato di gennaio, nel quale potrebbe acquistare un terzino destro. A tal riguardo piacerebbe molto Ivan Fresneda del Real Valladolid, valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola.

In uscita, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Daniele Rugani e Weston McKennie.

Il centrale difensivo italiano piacerebbe in particolare alla Salernitana. Per quanto riguarda il centrocampista americano la Juventus lo lascerebbe partire per circa 30 milioni di euro: ci sarebbero diverse società inglesi che vorrebbero il giocatore.

A fine giugno invece potrebbe partire Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera. Fra i giocatori valutati per la sostituzione del nazionale brasiliano ci sarebbe anche Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.