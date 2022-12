L'amministratore delegato di Exor John Elkan vorrebbe ricostruire la Juventus, riportando alla Continassa Giuseppe Marotta dell'Inter, accostandolo all'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Per il comparto squadra invece, la compagine bianconera osserverebbe due centrocampisti per potenziare la propria rosa, Youri Tielemans e Jorginho.

John Elkann starebbe pensando di accostare Giuntoli a Marotta per rilanciare la Juventus

Le recenti dimissioni di larga parte del Cda della Juventus hanno costretto la Exor, società controllante il pacchetto di maggioranza della compagine bianconera, a prendere in mano le redini della situazione, con John Elkann a capo delle future decisioni inerenti il prossimo staff che comporrà la dirigenza juventina.

Proprio l'amministratore delegato di Exor, secondo le indiscrezioni di oggi, avrebbe dunque in mente di far tornare alla Continassa una vecchia conoscenza, Giuseppe Marotta. L'Ad attualmente tra le fila dell'Inter, verrebbe considerato la figura ideale per la ricostruzione di una nuova Juve, vista soprattutto la sua esperienza nel passato con il club piemontese, ed un recente incontro fra i due, confermerebbe che qualcosa potrebbe bollire in pentola. Oltre al dirigente nerazzurro, Elkann gradirebbe aggiungere allo staff bianconero un altro elemento da accostargli, vale a dire il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Anche quest'ultimo, dopo aver costruito una squadra come quella partenopea, con pochi soldi e con diverse cessioni di lusso unite ad acquisti lungimiranti, verrebbe considerato alla Continassa un profilo congeniale per le condizioni economiche in cui riversano le casse bianconere.

Ovviamente, si tratterebbe di due operazioni complicate da portare a termine, soprattutto quella di Giuntoli che ha un contratto che lo lega al Napoli fino al 2024 e la stima incondizionata di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Juventus, per il centrocampo piacerebbero sia Tielemans e Jorginho

Nel frattempo, le operazioni di osservazione della Juventus per il prossimo Calciomercato continuerebbero.

Secondo quanto trascritto dal Corriere dello Sport, la squadra bianconera avrebbe messo nel mirino due centrocampisti, Youri Tielemans e Jorginho. Il primo, considerato come uno degli astri nascenti del calcio belga, andrà in scadenza di contratto con il Leicester nel giugno del 2023 e da quello che filtrerebbe, la parti non dovrebbero trovare un accordo per rinnovare.

Di conseguenza, il classe '97 potrebbe liberarsi a parametro zero nella prossima estate, attirando a se le attenzioni, oltre che della Juventus, di diversi club europei. Discorso diverso varrebbe per Jorginho, che starebbe discutendo il prolungamento di contratto con il Chelsea: se questo non dovesse avvenire, il regista italo-brasiliano, sarebbe di conseguenza libero sul mercato da giugno, come svincolato.