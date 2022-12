La Juventus negli ultimi giorni sta vivendo una situazione non di facile gestione considerando le dimissioni di tutto il Consiglio d'Amministrazione per vicende riguardanti un presunto falso in bilancio e le possibili plusvalenze fittizie sulla vendita di alcuni giocatori. John Elkann ha nominato come nuovo presidente Gianluca Ferrero e come amministratore delegato Maurizio Scannavino, in attesa del nuovo Consiglio d'Amministrazione che sarà nominato il 18 gennaio. La gestione sportiva è stata confermata, con Massimiliano Allegri che lavorerà vicino a Federico Cherubini anche in previsione del mercato di gennaio.

L'attuale direttore sportivo dalla stagione 2023-2024 potrebbe essere promosso in un altro ruolo nella società bianconera e il suo posto potrebbe essere preso da un nuovo dirigente. Di recente si era parlato della possibile nomina di uno fra Tognozzi e Manna come nuovo direttore sportivo della prima squadra, entrambi attualmente nella Juventus Next Gen. Le ultime notizie di mercato parlano invece del possibile arrivo di un dirigente da un'altra società, i preferiti sarebbero Andrea Berta, attuale dirigente dell'Atletico Madrid, e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Soprattutto il toscano nelle ultime stagioni ha dimostrato tutta la sua bravura vendendo bene e acquistando a prezzi vantaggiosi giocatori importanti, che sono diventati riferimenti della società campana.

Possibile l'ingaggio di uno fra Berta e Giuntoli dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di un nuovo direttore sportivo come Ramon Monchi per la stagione 2023-2024. Questo non significherebbe un addio di Federico Cherubini ma una promozione ad un altro ruolo dell'attuale direttore sportivo.

Al suo posto la società bianconera potrebbe ingaggiare uno fra Andrea Berta dell'Atletico Madrid e Cristiano Giuntoli del Napoli. Il primo è da diverse stagioni alla società spagnola e ha contribuito alle ottime stagioni della società spagnola fra campionato e Champions League, anche se nell'attuale non si è qualificata agli ottavi di finale e ai sedicesimi di finale di Europa League.

Grandi meriti per Giuntoli nella stagione del Napoli

Ottimo anche il lavoro del toscano nella società campana, soprattutto nel recente Calciomercato estivo, lo dimostrano i risultati raccolti fino ad adesso dal Napoli, primo in classifica a +8 sul Milan e a +10 sulla Juventus. I campani si sono qualificati anche primi nel girone di Champions League e giocheranno contro l'Eintracht Francoforte, in un match in cui la società campana può giocarsi tranquillamente la qualificazione ai quarti di finale.