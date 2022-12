La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione importante fra calcio giocato e Calciomercato. Sarà da valutare però anche la situazione giudiziaria della società bianconera riguardante l'indagine che stanno portando avanti la Procura di Torino e la Consob in merito alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio della società bianconera. Una situazione che potrebbe portare anche dei punti di penalizzazione per la Juventus andando a pesare sulla qualificazione all'edizione della Champions League per la stagione 2023-2024.

Questo significherebbe mancati ricavi ed eventualmente la cessione di giocatori importanti. A tal riguardo secondo le ultime notizie di calciomercato.it ci sarebbero diverse società inglesi che starebbero valutando per giugno l'acquisto di Dusan Vlahovic. Il Manchester United, l'Arsenal e il Chelsea potrebbe fare un'offerta importante per il giocatore, soprattutto la società che gioca a Stamford Bridge potrebbe spendere 110 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una somma importante se consideriamo che la Juventus lo ha pagato a gennaio 2022 circa 75 milioni di euro più bonus. La società inglese però vorrebbe anche un altro giocatore della Juve, parliamo del centrocampista Weston McKennie, valutato circa 30 milioni di euro.

Con un'offerta da 140 milioni di euro il Chelsea potrebbe acquistare dalla società bianconera Vlahovic e McKennie a giugno.

Il Chelsea potrebbe fare un'offerta da 140 milioni di euro alla Juventus per Dusan Vlahovic e Weston McKennie. La punta potrebbe lasciare Torino a giugno nell'eventualità in cui la Juventus non si qualifichi alla Champions League, il centrocampista americano invece sarebbe considerato cedibile anche in caso di offerta a gennaio.

Di certo molto dipenderà dalla vicenda giudiziaria che sta riguardando la società bianconera. Se dovessero arrivare dei punti di penalizzazione ed eventualmente una mancata qualificazione alla Champions League nella stagione 2023-2024, la possibilità di una partenza di Vlahovic sarebbe più concreta a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire anche i giocatori in scadenza di contratto a giugno. Difficile il prolungamento di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Per quanto riguarda invece Di Maria le ultime notizie di mercato parlano di una possibile offerta di un'altra stagione per l'argentino, fino a giugno 2024. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che vorrebbe chiudere la sua carriera professionale nel campionato argentino. Bisognerà capire quanto stagioni vorrà ancora giocare.