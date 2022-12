Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione invernale di Calciomercato è Luis Alberto. Lo spagnolo continua a non essere ritenuto al centro del progetto di Maurizio Sarri e per questo motivo su di lui si sarebbe fatta sotto l'Inter, che già in passato aveva provato ad accaparrarsi le sue prestazioni, senza successo. A gennaio qualcosa potrebbe cambiare, visto che la società nerazzurra è sempre alla ricerca di elementi che possano alzare il tasso tecnico mentre questa volta i biancocelesti sembrerebbero disposti ad abbassare le loro pretese rispetto al passato.

Un altro giocatore al centro dei rumors di mercato è Rafael Leao. Le trattative per il rinnovo di contratto con il Milan stentano a decollare e non mancano i top club interessati a lui. L'ultimo in ordine di tempo sarebbe il Paris Saint Germain, che sembrerebbe pronto a fare un tentativo importante per convincere i rossoneri a privarsene.

Il tentativo dell'Inter per Luis Alberto

Nelle prossime settimane l'Inter potrebbe pensare a Luis Alberto, accostato già nelle scorse sessioni di calciomercato. L'affare, però, non è mai decollato a causa delle richieste onerose della Lazio ma a gennaio qualcosa potrebbe cambiare. Lo spagnolo è stato spesso relegato in panchina da Maurizio Sarri nella prima parte della stagione, a dimostrazione di come non rientri al centro del progetto tattico del tecnico toscano.

Una situazione che inevitabilmente può influire anche sulla valutazione dei biancocelesti, che fino a giugno scorso non volevano scendere sotto al muro dei 30 milioni di euro.

Ora questa valutazione risulta essere eccessiva non solo per l'impiego di Sarri, ma anche per l'età non più giovanissima, trattandosi di un classe 1992.

Il giocatore piace molto a Simone Inzaghi, che saprebbe come valorizzarlo al massimo come fatto già quando era sulla panchina biancoceleste. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto i cartellini di Roberto Gagliardini e Dalbert Henrique, oltre ad un conguaglio tra i 7 e i 10 milioni di euro.

L'offerta del Psg per Leao

Un altro nome al centro dei rumors di mercato è quello di Rafael Leao. Il portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non c'è ancora l'intesa per il rinnovo. Per questo motivo il Milan potrebbe cederlo a gennaio o a giugno, con il Psg pronto a fare un tentativo già il mese prossimo. I parigini sarebbero pronti ad una proposta importante, mettendo sul piatto tre contropartite tecniche, Renato Sanches, Sarabia e Carlos Soler, oltre ad un conguaglio economico intorno ai 40 milioni di euro. Maldini e Massara proveranno a blindare il portoghese, ma se la trattativa non decollerà non è da escludere che possa arrivare anche l'accordo con i parigini.