Nei prossimi giorni in casa Juventus inizierà informalmente il nuovo corso. Infatti, dopo Natale, Exor comunicherà la lista dei membri del nuovo CdA che poi si insedierà ufficialmente il 18 gennaio. Nel frattempo impazza il toto nomi ma al momento è tutto top secret. Ma stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, uno dei membri del nuovo consiglio di amministrazione della Juventus potrebbe essere quello di Alessandro Nasi in rappresentanza della famiglia Agnelli. Dopodiché il nuovo presidente Gianluca Ferrero potrà entrare nei dettagli di quella che sarà la rivoluzione estiva che dovrà portare alla costruzione della nuova dirigenza sportiva.

I nomi in cima alla lista dei desideri della Juventus restano quelli di Alessandro Del Piero e Beppe Marotta.

Nel frattempo la società è totalmente nelle mani del nuovo dg Maurizio Scanavino che detiene pieni poteri.

Allegri riferimento dell'area sportiva

In questa fase di cambiamento della Juventus i nomi più forti all'interno della società sono quelli di Maurizio Scanavino e Massimiliano Allegri. Nelle mani del tecnico livornese c'è la gestione dell'area sportiva. Mentre Scanavino rappresenta la Juventus per quanto riguarda la stipulazione di vari contratti sia in fase di mercato che di sponsorizzazione. Dopodiché a fine stagione si capirà qualcosa in più su quelli che saranno gli uomini scelti per formare la nuova dirigenza.

Al momento i candidati forti per ricoprire i ruoli di vice presidente e ad sono Alessandro Del Piero e Beppe Marotta. Mentre per quanto riguarda la conferma di Massimiliano Allegri tutto resta legato ai risultati sportivi. Perciò il tecnico livornese avrà in mano tutte le carte per poter restare saldo sulla sua panchina soprattutto se raggiungerà risultati sportivi soddisfacenti.

Per tutti gli altri aspetti, invece, la palla passa al nuovo presidente Gianluca Ferrero, a Maurizio Scanavino e al nuovo Cda che si insedierà ufficialmente il prossimo 18 gennaio. Anche se nei prossimi giorni Exor dovrà formalmente svelare i nomi dei nuovi membri del consiglio di amministrazione.

Intanto la Juventus aspetta Pogba

Mentre la proprietà della Juventus è al lavoro per creare il nuovo Cda, la squadra lavora in vista della ripresa del campionato. Tutta l'attenzione dei tifosi, però, è rivolta in modo particolare verso Paul Pogba . Il francese non ha mai giocato da quando è tornato a Torino e almeno per il momento il dato del suo rientro è difficilmente ipotizzabile. Pogba ha ripreso a corricchiare ma il suo recupero procederebbe a rilento. Per questo motivo, ci vorrà ancora un po' di tempo e i tifosi della Juventus sperano di vederlo almeno a partire dalla seconda metà di gennaio anche se alcuni tifosi chiedono la cessione di Pogba.