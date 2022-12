Blindare i suoi calciatori di maggior personalità e qualità. L'Inter deve far fronte alle probabili offerte che arriveranno per alcuni suoi top player. Tra questi c'è Marcelo Brozovic che in questi anni ha aumentato il suo appeal e sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei che sarebbero pronti ad offerte importanti per l'estate.

Inter, idea Guido Rodriguez per la mediana

Stando alle ultime notizie di mercato, il centrocampista croato sarebbe finito sul taccuino del Liverpool di Jurgen Klopp e del Tottenham dell'ex Antonio Conte per rinforzare i rispettivi centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

I due club di Premier sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra importante attorno ai 40 milioni di euro per convincere l'Inter a cedere il suo metronomo.

Per questo, il club nerazzurro sta osservando gli eventuali sostituti con il direttore sportivo Giuseppe Marotta molto attivo sul fronte mercato. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza ci sarebbe anche quello di Guido Rodriguez, centrocampista argentino e perno del Betis di Manuel Pellegrini. Nonostante un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Pellegrini, il mediano dell'Albiceleste potrebbe partire in estate visto il contratto in scadenza nel 2024. L'Inter potrebbe far leva su tale aspetto per abbassare la richiesta di 30-35 milioni di euro da parte del club spagnolo.

Non tramonta l'idea che porta a Frank Kessie che non è riuscito ad inserirsi nel modo giusto al Barcellona. Il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare il club blaugrana già a gennaio.

Inter, possibile conferma per Dumfries a gennaio

Se le offerte per Brozovic potrebbero arrivare in estate, i possibili interessi per Denzel Dumfries potrebbero esser anticipati già a gennaio.

Complice le grandi prestazioni nel Mondiale con la maglia dell'Olanda, l'ex Psv sarebbe finito nel mirino del Real Madrid e del Chelsea che sarebbero pronti ad offerte importanti per convincere l'Inter a cedere il suo esterno già nella finestra invernale.

Stando agli ultimi rumors, il club nerazzurro avrebbe deciso di blindare l'esterno olandese almeno fino al termine della stagione con l'obiettivo di risalire la classifica e provare la rimonta Scudetto, a partire dal big match del 4 gennaio contro la capolista Napoli.

In estate, potrebbero esser prese in considerazioni offerte da circa 50-60 milioni di euro ma per gennaio Dumfries dovrebbe restare a Milano per confermare quanto di buono fatto al Mondiale in Qatar.

L'unica cessione che potrebbe avvenire sulle corsie esterne potrebbe riguardare Robin Gosens che resta un obiettivo dei club tedeschi per gennaio.