Completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da rientrare per la corsa Scudetto. È questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato invernale. La società nerazzurra sta monitorando diversi profili che possano risultare delle occasioni interessanti per gennaio.

Inter, Gagliardini potrebbe salutare: Idea Kessie come sostituto

Il centrocampo potrebbe vedere l'addio di Roberto Gagliardini a gennaio [VIDEO]. Infatti, l'ex centrocampista dell'Atalanta sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Monza per rafforzare la mediana a disposizione di Raffaele Palladino.

Con l'addio del mediano italiano, il club nerazzurro sta valutando dei possibili sostituti che possano essere all'altezza e delle ottime alternative per Simone Inzaghi.

Secondo le ultime voci, i nerazzurri starebbero valutando la situazione di Frank Kessie che potrebbe lasciare il Barcellona. Il centrocampista ivoriano non riesce a trovare molto spazio sotto la gestione di Xavi e per giocare con continuità potrebbe esser ceduto già a gennaio. L'Inter penserebbe a tale opzione solo in prestito, ma deve battere la concorrenza di alcuni club della Premier League che potrebbero permettersi un acquisto a titolo definitivo, formula che potrebbe intrigare maggiormente il Barcellona.

Oltre Kessie, l'Inter valuta anche altri profili come Carlos Alcaraz del Racing e Luka Sucic del Rennes, che hanno delle valutazioni attorno ai 20-25 milioni di euro.

Inter, il Siviglia vuole Correa. Possibile scambio con Acuna

Oltre Gagliardini, anche altri calciatori potrebbero lasciare l'Inter a gennaio. È il caso del Tucu Correa che sarebbe il primo obiettivo di mercato del Siviglia di Sampaoli. L'Inter non avrebbe difficoltà a cedere l'argentino ma solo di fronte ad un'offerta attorno ai 30 milioni di euro.

Il club andaluso vorrebbe però abbassare le richieste economiche dell'Inter imbastendo l'affare sulla base di uno scambio. Infatti, vorrebbe inserire il cartellino di Acuna esterno che sta disputando il Mondiale con l'Argentina, come parziale contropartita tecnica. L'eventuale cessione di Correa potrebbe sbloccare la trattativa per Marcus Thuram del Borussia Moncheglabach che resta uno degli obiettivi di mercato per il reparto offensivo.

Il club tedesco chiede 10 milioni per l'attaccante francese, che però sarebbe finito nel mirino anche della Juventus e del Bayern Monaco.

Per questo, l'Inter valuta anche delle possibili alternative come Marko Livaja dell'Hajduk Spalato che già in passato ha vestito la maglia nerazzurra ed altre del campionato italiano come quella dell'Empoli. Sullo sfondo anche la candidatura di Depay, ormai fuori dal progetto del Barcellona.