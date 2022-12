L'Inter potrebbe modificare profondamente il proprio attacco al termine di questa stagione. Edin Dzeko è in scadenza di contratto e al momento le trattative per il rinnovo non sono ancora decollate, e c'è da discutere anche il futuro di Romelu Lukaku, che è in prestito secco dal Chelsea e bisognerà vedere se i Blues accetteranno di lasciarlo un altro anno a Milano stabilendo poi la cifra del riscatto. In entrata al momento sono stati fatti dei sondaggi, da Marcus Thuram e Noah Okafor, ma il grande sogno di mercato risponderebbe al nome di Joao Felix, che sembra in rotta con l'Atletico Madrid che, dunque, potrebbe cederlo a giugno.

La Roma è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo già in vista di gennaio, visto che ci sono comunque dei dubbi su quando tornerà Georginio Wijnaldum, che per forza di cose non potrà essere subito al top della condizione. L'obiettivo dei giallorossi sarebbe Sasa Lukic, già cercato la scorsa estate, quando il Torino non ha voluto privarsene ma a distanza di pochi mesi le cose potrebbero essere cambiate.

Inter su Joao Felix

Il grande sogno di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione risponde al nome di Joao Felix. Il portoghese all'Atletico Madrid, nonostante il talento indiscusso, non è più un titolare inamovibile, visto che Diego Simeone lo alterna a Alvaro Morata e Antoine Griezmann e per questo sarebbe pronto a chiedere la cessione.

Dodici le presenze raccolte in Liga, a volte partendo dalla panchina, con tre gol e tre assist all'attivo, a fronte di cinque gare giocate in Champions League senza lasciare traccia.

I nerazzurri sarebbero pronti a fare un tentativo, consapevoli delle difficoltà che l'affare comporta essendo molto oneroso. La sua valutazione non può essere inferiore ai 60 milioni di euro, nonostante il rendimento altalenante avuto negli ultimi mesi.

Cifra che l'Inter potrà investire soltanto attraverso la cessione di un big, e in questo senso occhio ai vari Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, con il Toro che piace proprio ai Colchoneros e per questo non è da escludere che gli spagnoli possano chiedere proprio l'argentino per uno scambio alla pari.

Roma su Lukic

La Roma è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista della prossima sessione di Calciomercato, a gennaio.

I giallorossi avrebbero messo nuovamente gli occhi su Sasa Lukic, già sondato l'estate scorsa. Questa volta, però, il Torino sembra pronto a trattare la sua cessione, con i capitolini pronti a mettere sul piatto due giocatori per un maxi scambio. Si tratta di Eldor Shomurodov e Marash Kumbulla, che sono ai margini dello scacchiere di José Mourinho e farebbero comodo a Ivan Juric.