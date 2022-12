In questi giorni, tiene banco il futuro societario della Juventus dopo le dimissioni dell'intero Cda e di tutta la dirigenza, compreso il presidente Andrea Agnelli. Adesso la società bianconera ha due nuovi dirigenti che dovranno valutare soprattutto gli aspetti legali e amministrativi. Il neo presidente Gianluca Ferrero è già operativo e ha preso parte anche alla sua prima riunione con la lega di Serie A. Ma una delle decisioni che potrebbero prendere nelle prossime settimane il nuovo presidente e il suo dg Maurizio Scanavino, potrebbe essere quella di inserire nei quadri dirigenziali una figura che possa prendere il posto di Pavel Nedved.

Uno degli uomini che potrebbe assumere questa carica è Alessandro Del Piero. Ma al momento, non ci sarebbero ancora stati dei contatti tra le parti. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, però, Alessandro Del Piero accetterebbe solo un ruolo operativo all'interno della società. Pinturicchio vorrebbe essere coinvolto anche a livello decisionale.

Si aspettano le nuove mosse societarie

Nelle scorse ore, il consiglio di amministrazione dimissionario della Juventus si è riunito per approvare le modifiche di bilancio al 30 giugno 2022. Questa è stata l'ultima approvazione del Cda dimissionario, visto che i nuovi consiglieri verranno ufficializzati il 18 gennaio 2023. Anche se i nomi dovranno essere resi noti prima di Natale.

Dopodiché si potrà capire qualcosa in più in merito alle prossime mosse societarie. Una delle novità potrebbe essere quella di inserire un figura di raccordo tra la società e la squadra e che in parte possa fare quello che faceva Pavel Nedved fino a qualche giorno fa. Per ricoprire questo ruolo, la Juventus potrebbe scegliere un suo ex giocatore e si parla molto di Alessandro Del Piero o Giorgio Chiellini.

Il nome più caldo sembra essere quello di Pinturicchio, ma Del Piero non vorrebbe un ruolo solo di rappresentanza, bensì vorrebbe un ruolo operativo. Adesso resta da capire quale potrebbe essere la posizione giusta nella quale inserire eventualmente l'ex numero dieci. In ogni caso, non resta che attendere le prossime mosse della società per capire se davvero Del Piero tornerà in bianconero oppure no.

Storari e Manna potrebbero avere ruoli rilevanti

All'interno della Juventus si sono formate due figure come Marco Storari e Giovanni Manna. Entrambi potrebbero presto assumere ruoli più importanti. Infatti, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Storari e Manna potrebbero essere promossi nei quadri dirigenziali della prima squadra. Entrambi potrebbero dare una mano a Federico Cherubini e Massimiliano Allegri nel corso del mercato di gennaio.