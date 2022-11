Uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato dall'Inter tra gennaio e giugno è sicuramente quello dell'attacco. Tante le situazioni in sospeso, con nessuno che sembra essere sicuro della conferma per motivi diversi. Lautaro Martinez piace sempre in tutta Europa e con un'offerta vicino alle tre cifre non sarà semplice resistere, Edin Dzeko è in scadenza di contratto, Joaquin Correa non ha convinto e Romelu Lukaku è in prestito e, eventualmente bisognerà discutere con il Chelsea per farlo restare almeno un'altra stagione a Milano. La società nerazzurra, dunque, si sta guardando intorno e tra i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta ci sarebbe anche quello di Alvaro Morata, che sta facendo bene al Mondiale in Qatar con la Spagna.

La Juventus, invece, potrebbe tornare su un vecchio obiettivo a giugno. Si tratta di Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma già sondato dai bianconeri la scorsa estate prima di decidere di chiudere per Angel Di Maria, con l'argentino che a fine anno potrebbe andare via per tornare in Patria, al Rosario.

Inter su Morata

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco tra gennaio e giugno. Il primo obiettivo resta Marcus Thuram, che potrebbe arrivare già a gennaio, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto con il Borussia Mönchengladbach. Lo spagnolo, però, non sarebbe l'unico nome nel mirino della società nerazzurra, che avrebbe fatto un sondaggio anche per Alvaro Morata. L'attaccante sta facendo bene con la Spagna al Mondiale in Qatar, con due gol messi a segno nelle prime due partite.

Il giocatore è stato accostato ai nerazzurri già la scorsa estate, ma il club meneghino non ha mai fatto più di qualche sondaggio. Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese, con Morata che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per questo l'Atletico sembra pronto a trattare la sua cessione per non rischiare di perderlo a parametro zero.

L'Inter sembra pronta a mettere sul piatto il cartellino di Joaquin Correa per uno scambio alla pari, che permetterebbe anche di non realizzare una minusvalenza ad entrambe le società.

La Juventus sarebbe ancora su Zaniolo

Altro ritorno di fiamma la prossima estate potrebbe essere rappresentato dall'interesse della Juventus per Nicolò Zaniolo.

I bianconeri ci avevano pensato anche qualche mese fa, prima di chiudere per Angel Di Maria. Il Fideo difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e per questo l'italiano sembra essere il principale candidato a prendere il suo posto, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. La valutazione, alla luce di ciò, non può essere superiore ai 35 milioni, con la Juve che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie e un conguaglio da 20 milioni di euro.