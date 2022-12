L'Inter ha cominciato a lavorare con largo anticipo sul mercato in vista delle prossime sessioni. Uno dei reparti che potrebbe subire profonde modifiche è quello difensivo, visto che ci sono tanti giocatori che potrebbero andare via, con i vari De Vrij, Skriniar e D'Ambrosio in scadenza di contratto, con lo slovacco che pare l'unico vicino al rinnovo, e con Francesco Acerbi che dovrebbe tornare alla Lazio, a meno che non venga riscattato. Il grande sogno della società nerazzurra risponde al nome di Josko Gvardiol, che si sta mettendo in mostra anche al Mondiale in Qatar con la maglia della Croazia.

Il Milan la prossima estate cercherà un innesto importante in mezzo al campo, visto che Charles De Ketelaere non ha avuto un rendimento all'altezza delle aspettative. Maldini non ha mai perso di vista Sergej Milinkovic-Savic, che essendo in scadenza di contratto a giugno 2024 potrebbe essere ceduto dalla Lazio nell'estate 2023.

Inter su Gvardiol

L'Inter sarebbe alla ricerca di un rinforzo in difesa in vista della prossima stagione. I nerazzurri vogliono alzare il livello visto che potrebbe andare via Stefan De Vrij, che è in scadenza di contratto e, anche se dovesse rinnovare, verrebbe ritenuto come alternativa al terzetto titolare. Il nome finito nel mirino sarebbe quello di Josko Gvardiol, che bene sta facendo con la Croazia al Mondiale in Qatar.

Il difensore in forza al Lipsia è considerato uno dei migliori talenti emergenti, essendo un classe 2002 e anche per questo non sarà semplice convincere il club della Red Bull a privarsene. La società tedesca, infatti, può farsi forte anche di un contratto fino a giugno 2027.

Acquistato dalla Dinamo Zagabria nell'estate del 2021 per poco meno di 20 milioni di euro, il suo valore si è triplicato a distanza di un solo anno.

Per prendere Gvardiol, infatti, sarà necessario per l'Inter un investimento da almeno 60 milioni di euro, ma non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. In questo senso, potrebbe essere proposto uno tra Hakan Calhanoglu, valutato 40 milioni di euro, e Asllani, il cui valore è di circa 15 milioni di euro.

L'offerta del Milan per Milinkovic-Savic

Il Milan cercherà un grande innesto in mezzo al campo la prossima estate, in grado di portare gol e assist. Il nome giusto, vero pupillo di Paolo Maldini, sarebbe Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Lazio e per questo motivo i biancocelesti, senza un eventuale rinnovo, saranno di fatto costretti a cederlo per monetizzare. La Juventus potrebbe tirarsi fuori dalla corsa dopo le ultime vicende societarie che hanno portato alle dimissioni del Cda bianconero e i rossoneri sono pronti ad approfittarne. Pur di arrivare al serbo il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto uno tra De Ketelaere e Ismael Bennacer, ma solo se quest'ultimo non dovesse rinnovare il proprio contratto, anche lui infatti è in scadenza a giugno 2024.