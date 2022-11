Nella serata di questo lunedì 28 novembre è arrivata una notizia che è destinata a cambiare gli assetti societari della Juventus. Infatti, tutto il cda bianconero, nel corso di un'assemblea straordinaria, ha rassegnato le dimissioni. Lasciano la società anche il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.

Quest'ultimo, come ha spiegato Sky Sport, manterrà le deleghe fino alla composizione del nuovo assetto societario. Al momento, però, non sono state rese note le motivazioni di queste dimissioni.

Secondo alcune indiscrezioni la decisione sarebbe arrivata in seguito al coinvolgimento dei dirigenti e dei membri del CDA nell'indagine Prisma condotta dalla procura di Torino sui bilanci del club e sulle plusvalenze.

Scossone in casa Juventus

La Juventus, nei prossimi giorni, avrà una nuova dirigenza, dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. La decisione su chi saranno i loro successori alla guida del club torinese spetterà alla controllante della Juventus, ovvero la Exor.

Dunque, per il club bianconero si chiude l'era di Andrea Agnelli che era entrato in carica nel 2009. Oltre a lui, a Pavel Nedved e a Maurizio Arrivabene lasciano anche i membri del CDA Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

Le motivazioni delle dimissioni ufficialmente non sono ancora note, non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare un comunicato da parte di Exor o della stessa società Juventus che possa far chiarezza sull'accaduto.

Nel frattempo la squadra bianconera è in vacanza

L'assetto societario della Juventus sembra destinato a dei cambi radicali dopo le dimissioni di tutta la dirigenza e del CDA. Nel frattempo, la squadra e Massimiliano Allegri sono in vacanza in attesa di tornare alla Continassa per riprendere la preparazione. Alla ripresa fissata per il 6 dicembre i giocatori potrebbero conoscere i nuovi dirigenti.

Comunque alla ripresa degli allenamenti il focus di Massimiliano Allegri dovrà essere quello di pensare alla ripresa del campionato, che per i bianconeri sarà il 4 gennaio contro la Cremonese. Per quella partita la speranza del tecnico livornese è quella di avere a disposizione Paul Pogba. Il francese è alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio e in questo periodo sta lavorando a Miami con un uomo dello staff juventino.