Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare nelle prossime sessioni di Calciomercato è quello di centrocampo. I nerazzurri si stanno guardando intorno e qualche indicazione è arrivata anche dal Mondiale. Uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'Argentina è stato Alexis Mac Allister, che è partito indietro nelle gerarchie, ma dalla seconda partita in poi è diventato intoccabile per Scaloni. I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su di lui in vista dell'estate e potrebbero avere un vantaggio rispetto ad altre concorrenti in sede di trattativa con il Brighton; su di lui ci sarebbe anche la Juventus.

Proprio i bianconeri, però, hanno la necessità di rinforzarsi sugli esterni, soprattutto dopo i problemi fisici di Juan Cuadrado. La Juve potrebbe pescare in casa Atalanta e tra i nomi finiti sul taccuino di Cherubini ci sarebbe quello di Joakim Maehle, che non è ritenuto incedibile dalla Dea già per gennaio.

L'offerta dell'Inter per Mac Allister

L'Inter cerca innesti in mezzo al campo per il futuro visto che Roberto Gagliardini andrà via, essendo in scadenza di contratto, e non è da escludere la cessione in prestito di Kristjan Asllani per permettergli di giocare con maggiore continuità.

I nerazzurri stanno sondando diverse piste e tra i nomi che piacciono di più c'è quello di Alexis Mac Allister, grande protagonista al Mondiale con l'Argentina.

La concorrenza non manca per il numero 10 del Brighton, visto che anche la Juventus starebbe provando ad aggiudicarsi il giocatore. L'ostacolo, però, è proprio la richiesta del club inglese, che supera i 40 milioni di euro, cifra eccessiva sia per la società nerazzurra che per quella bianconera.

Il club meneghino, però, potrebbe avere una contropartita tecnica che interessa al Brighton e che permetterebbe di abbassare notevolmente l'esborso economico.

Si tratta di Joaquin Correa, che in nerazzurro è ai margini dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e invece potrebbe rilanciarsi negli schemi di De Zerbi in Inghilterra. Oltre al "Tucu", sul piatto verrebbe messo un conguaglio sui 15 milioni di euro. Dovrà essere la società di Premier League a decidere se tale proposta sia sufficiente o meno.

La proposta della Juventus all'Atalanta

La Juventus già per gennaio <cerca un rinforzo sugli esterni, ancor di più dopo i problemi fisici accusati da Juan Cuadrado. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Joakim Maehle, che piace molto essendo in grado di giocare indistintamente sia a destra che a sinistra. L'Atalanta lo valuta intorno ai 15 milioni di euro, ma la Juve è pronta a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Aké e Soulé per arrivare alla fumata bianca con il minimo esborso economico.