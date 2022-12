L'Inter programma le prossime mosse di mercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore ci sarebbero sati dei contatti per Josh Doig dell'Hellas Verona. Il terzino interesserebbe perché potrebbe giocare come centrale di difesa ma anche su tutta la fascia sinistra. Nel frattempo, il Chelsea, potrebbe non rinnovare il prestito di Romelu Lukaku perché starebbe pensando di proporlo al Milan per arrivare a Rafel Leao.

Possibile affare tra il Verona e l'Inter per due giovani talenti

L'Inter pensa seriamente a Josh Doig che interesserebbe anche alla Lazio di Maurizio Sarri.

L'idea dei dirigenti meneghini sarebbe quella di proporre, a fine stagione, uno scambio alla pari con Simone Mulattieri del Frosinone. Il terzino avrebbe una valutazione di circa 8 milioni di euro ed il Verona potrebbe accettare la contropartita tecnica poiché necessità di un giovane centravanti viste deludenti prestazioni di Thomas Henry e Kevin Lasagna. I nerazzurri vorrebbero intensificare i contatti perché lo scozzese potrebbe giocare da terzo centrale visti i contratti in scadenza di Milan Skriniar e Stefan De Vrij ma anche come esterno sinistro. I contatti potrebbero aprirsi già a gennaio.

Il Chelsea potrebbe giocare la carta Lukaku per Rafael Leao

Romelu Lukaku potrebbe essere offerto al Milan.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea potrebbe puntare sul ritorno dal prestito dell'attaccante per proporlo ai rossoneri in ottica Rafael Leao. I Blues apprezzano da tempo il ragazzo portoghese che avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro. L'ex Lille ha il contratto in scadenza nel 2024 ma il Chelsea vorrebbe anticipare i tempi per battere la concorrenza di Manchester City e Liverpool.

Per abbassare le pretese del Milan, i dirigenti inglesi potrebbero mettere sul piatto proprio il cartellino dell'ex Manchester United che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. L'Inter non avrebbe sciolto le riserve sul futuro di Lukaku che starebbe lavorando al massimo per giocarsi la conferma. I dirigenti meneghini potrebbero rinnovare il prestito da 8 milioni ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche dell'attaccante, che è rimasto lontano dal rettangolo di gioco per tutta la prima parte di stagione a causa di alcuni problemi muscolari.

L'arrivo di Lukaku al Milan potrebbe essere comunque molto complicato poiché lo stipendio,con i Blues, sarebbe di circa 14 milioni di euro. Inoltre, il classe 1993 non avrebbe molta intenzione di giocare per una squadra diversa da quella presieduta dagli Zhang. I contatti potrebbero entrare nel vivo al termine di questa stagione calcistica.