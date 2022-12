Secondo le notizie di oggi trapelate dal quotidiano La Repubblica, l'Inter potrebbe sostituire a gennaio Milan Skriniar con l'ex Napoli Kalidou Koulibaly. La Juventus, che vorrebbe potenziare il centrocampo, avrebbe invece messo gli occhi addosso al campione del mondo Alexis Mac Allister del Brighton.

Inter, rinnovo di Skriniar in stallo, qualora lo slovacco andasse via potrebbe arrivare Koulibaly del Chelsea

Idea Koulibaly per l'Inter. La situazione di stallo tra l'Inter e Milan Skriniar potrebbe presto portare ad un nuovo sviluppo in casa nerazzurra: il centrale slovacco, andrà infatti in scadenza di contratto con il biscione nella prossima estate e di conseguenza l'Inter vorrebbe trovare una soluzione entro le prossime settimane per non rischiare di perdere il calciatore a parametro 0.

Qualora dunque le cose non dovessero cambiare tra le parti, la società nerazzurra potrebbe decidere di sostituire Skriniar già da gennaio con Kalidou Koulibaly: secondo quanto scritto da alcuni quotidiani sportivi: Marotta ed Ausilio avrebbero dunque messo gli occhi addosso al centrale senegalese ex Napoli finito al Chelsea la scorsa estate.

L'avventura del difensore africano in Premier League finora non è stata di quelle esaltanti ed i buoni rapporti tra le due società, potrebbero agevolare un'operazione in stile Lukaku. In ogni caso, l'Inter terrebbe sott'occhio altre alternative per potenziare il pacchetto arretrato e tra queste ci sarebbero Kiwior, giovane difensore dello Spezia capace di prendersi un posto da titolare ai Mondiali nella Polonia di Lewandowski e Smalling, veterano inglese della Roma che starebbe discutendo per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con la compagine giallorossa.

La Manna: 'Solo la Juventus in Italia potrebbe acquisire Alexis Mac Allister'

L'Argentina campione del mondo ha avuto diversi protagonisti in campo e tra questi c'è sicuramente Alexis Mac Allister. Il centrocampista sudamericano, attualmente in forza al Brighton, avrebbe dunque attratto le attenzioni di numerosi club europei e secondo l'opinione del procuratore sportivo Gabriele La Manna, l'unica squadra a poterselo permettere in Italia sarebbe la Juventus: "Mac Allister in Italia farebbe la fortuna di tutte le big.

Sa coprire il campo, ha visione, ha interdizione, è centrocampista completo. Si farà però fatica a toglierlo al Brighton perché è in Premier League e servirebbero qualcosa come 40-50 milioni, in Italia quasi nessuno può fare un investimento del genere. Potrebbe essere la Juventus ma bisognerebbe capire le conseguenze eventuali di quanto sta accadendo". Oltre a lui, la Juventus seguirebbe anche altri profili di centrocampisti come Marco Asensio, fantasista del Real Madrid che dovrebbe andare in scadenza di contratto nel prossimo giugno.