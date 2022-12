Uno dei simboli dell'Inter degli ultimi anni risponde al nome di Nicolò Barella. Il centrocampista è arrivato nell'estate del 2019, acquistato dal Cagliari per oltre 40 milioni di euro tra prestito oneroso, riscatto e bonus. Nel corso degli anni la sua crescita è stata esponenziale, in particolare modo negli ultimi mesi, tanto da attirare l'attenzione dei top club europei. Si è parlato a lungo del Real Madrid, ma negli ultimi giorni c'è un altro club che si sarebbe fortemente interessato a lui. Si tratta del Chelsea, che cerca un innesto importante in mezzo al campo visto il probabile addio di N'Golo Kanté, che andrà in scadenza di contratto a giugno.

Chelsea su Barella

Il Chelsea cerca innesti importanti in mezzo al campo in vista della prossima estate, quando vedrà andare via N'Golo Kanté, che è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà essendo spesso ai box per problemi fisici. I Blues si stanno guardando intorno e tra i nomi che piacciono di più c'è Nicolò Barella, cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi.

L'espulsione ricevuta in Champions League contro il Real Madrid l'anno scorso lo ha fatto maturare ulteriormente e i numeri testimoniano quanto sia sempre più importante per la squadra di Simone Inzaghi. In questa prima parte di stagione, infatti, il classe 1997 ha messo a segno già cinque reti e collezionato cinque assist in quindici partite di campionato e un gol in Champions League, che fanno seguito ai numeri impressionanti dello scorso anno, quando ha collezionato ben dodici assist in campionato, oltre a tre gol all'attivo.

Nei mesi scorsi si è parlato del forte interesse del Real Madrid, su indicazione di Carlo Ancelotti, ma nei Blancos c'è tanta concorrenza in quella zona del campo. Il Chelsea, invece, ha estremo bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche e sarebbe pronto a fare un investimento davvero importante per il suo cartellino.

La proposta dei Blues

Il Chelsea sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con l'Inter per Nicolò Barella, sfruttando anche gli ottimi rapporti tra le due società dopo l'affare Romelu Lukaku. I nerazzurri non vorrebbero privarsi del centrocampista italiano e per questo motivo i Blues potrebbero mettere sul piatto una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro per far traballare le certezze del club meneghino, oltre a un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni a stagione più bonus, ben inferiore a quello percepito da Kanté, superiore ai 15 milioni di euro all'anno.

Al momento il classe 1997, comunque, pensa solo all'Inter, alla rimonta scudetto in campionato e agli ottavi di Champions League contro il Porto. A fine stagione forse se ne parlerà, ma solo alle condizioni della società nerazzurra e se il giocatore lo vorrà.