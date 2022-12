Nelle scorse ore è emerso che Angel Di Maria e Leandro Paredes non rientreranno in anticipo alla Continassa per ricominciare gli allenamenti con la Juventus dopo il Mondiale: tutto ciò ha scatenato le polemiche di alcuni tifosi bianconeri, che hanno accusato i due calciatori argentini di non tenere alla maglia della Juve.

Nel frattempo Paul Pogba, che era stato anch'esso criticato per le foto postate su Instagram della sua ultima vacanza in montagna, ha voluto rispondere ironicamente a chi lo ha contestato.

Juventus: Di Maria e Paredes non si tagliano le ferie post Mondiale, i tifosi bianconeri li accusano di poco professionismo

Angel Di Maria e Leandro Paredes, da pochi giorni campioni del mondo con l'Argentina, hanno deciso di non tagliarsi le ferie invernali, come hanno fatto invece ad esempio due loro connazionali come Paulo Dybala della Roma e Lautaro Martinez dell'Inter: i due juventino hanno deciso di prendersi tutti i giorni che gli spettavano per godersi il riposo dopo le fatiche del Qatar.

Il loro rientro alla Continassa è stato dunque fissato al 2 gennaio, quando mancheranno 48 ore dalla ripresa del campionato italiano e dalla complicata trasferta che il 4 gennaio attenderà la Juventus sul campo della neo promossa Cremonese.

Questa notizia, ha fatto storcere il naso ad alcuni tifosi della Juve, che sui social hanno accusato i due calciatori sudamericani di scarso attaccamento alla maglia bianconera e di poca professionalità. C'è perfino chi, sul profilo Instagram di Angel Di Maria, lo invita a non tornare in Italia: "Puoi rimanere anche in Argentina, tranquillo noi siamo la Juve possiamo fare almeno anche di te".

Pogba ironizza sulle critiche sui social: 'Ecco come sto sciando, per quelli che se lo stessero chiedendo'

Negli scorsi giorni al centro delle critiche a causa delle vacanze è stato anche Paul Pogba: il francese aveva infatti postato su Instagram le foto della sua ultima vacanza in montagna, scatenando la protesta di vari supporter della Juve, che sul web lo avevano invitato a non rischiare di farsi nuovamente male sciando.

Pogba nelle scorse ore ha voluto rispondere ironicamente alle accuse, girando un video nel quale finge di sciare da fermo. "Io che scio... per quelli che se lo stessero chiedendo", si legge nella didascalia del messaggio postato su Instagram dal francese.

Questo ha riscosso in rete nuove critiche ma anche qualche elogio di tifosi schierati dalla parte di Pogba e c'è chi scrive al centrocampista: "Bravo Paul, torna e dimostra quanto la gente parli senza sapere!" o ancora: "Fratello ora però è arrivato il momento di dare una mano importante alla squadra".