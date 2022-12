La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui dovrà definire anche il futuro professionale di alcuni giovani per dar loro la possibilità di raccogliere minutaggio. Ci si riferisce a Kaio Jorge e Matias Soulé, per i quali si parla di prestito fino a gennaio. Difficili invece le cessioni di Rabiot e McKennie, anche in considerazione del fatto che ancora non si conoscono i tempi di recupero di Pogba. Serve però anche un terzino destro che possa rappresentare l'alternativa a Cuadrado, uno dei più impiegati da Allegri nella prima parte di stagione.

Uno dei graditi dalla società bianconera sarebbe Diogo Dalot. Il portoghese ha un contratto con il Manchester United fino a giugno 2024 dopo che la società inglese ha deciso di esercitare l'opzione di prolungamento di contratto per un'altra stagione. L'addio di Cristiano Ronaldo potrebbe agevolare però la sua partenza, considerando anche il rapporto di amicizia con la punta. A tal riguardo la Juventus starebbe valutando un'offerta per il portoghese, che ha già giocato nel campionato italiano qualche stagione fa con il Milan. A 23 anni rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Si tratta di un nazionale portoghese che ha disputato tre match, fornendo un assist decisivo, al mondiale in Qatar.

Con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese, magari con un prestito e successivo diritto di riscatto.

Possibile l'acquisto di Diogo Dalot per la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando un rinforzo per la fascia destra difensiva. Si parla di Diogo Dalot, portoghese del Manchester United che in questa stagione ha dato un contributo importante alla squadra inglese.

Ha giocato 20 match fino ad adesso con la società inglese fra campionato, Carabao Cup ed Europa League con un gol segnato e due assist decisivi forniti ai suoi compagni. Può giocare sulla fascia destra ma anche su quella sinistra e si adatterebbe in una posizione più difensiva o eventualmente a centrocampo in un 3-5-2. Dalot è solo uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare la fascia destra difensiva.

Piace molto anche Ivan Fresneda, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Un giocatore che piace anche perché è un classe 2004 e può crescere molto. La Juventus potrebbe offrire Da Graca o Correia per Fresneda.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Su tutti Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, in scadenza di contratto a fine stagione. Si starebbe già lavorando al sostituto del brasiliano: piace Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.