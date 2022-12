La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. La Procura di Torino indaga sulla società bianconera in riferimento alle presunte plusvalenze fittizie oltre che al possibile falso in bilancio. La nota ufficiale recentemente pubblicata dalla società bianconera ha voluto attutire le voci alimentate da diversi giornali, alcuni dei quali parlano di una possibile punizione per la Juventus ancor prima di un eventuale processo. Intanto, però, il presidente della Exor, John Elkann, oltre a nominare il presidente Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, ha confermato anche la fiducia ad Allegri e Cherubini, che avranno molto lavoro da fare in questi mesi.

Si dovrà valutare il Calciomercato da portare in avanti in estate, partendo dalle possibili cessioni che potrebbero riguardare la società bianconera. Sembra difficile la conferma dei quattro giocatori in scadenza di contratto a giugno, per motivi anagrafici ed economici. Alex Sandro ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, 5 milioni di euro quello di Cuadrado, per quanto riguarda invece Di Maria, il suo stipendio è di circa 7 milioni di euro. Altra possibile partenza è quella di Adrien Rabiot, che vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione per prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera. A questi potrebbero aggiungersi anche Leandro Paredes, Weston McKennie e Leonardo Bonucci.

La Juve potrebbe lasciar partire sette giocatori a giugno: fra questi ci sarebbe anche Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus a giugno potrebbe lasciar partire almeno sette giocatori. Fra questi ci sarebbero i quattro giocatori in scadenza di contratto, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Adrien Rabiot, oltre ai centrocampisti Weston McKennie, Leandro Paredes e al centrale Leonardo Bonucci.

A proposito dell'americano, le ultime notizie di mercato confermano come il giocatore potrebbe essere ceduto anche a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 30 milioni di euro. Fra le società interessate ci sarebbero quelle inglesi. Diversa è la situazione dell'argentino, in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain per circa 23 milioni di euro.

La mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da parte della società bianconera non la obbliga ad un riscatto del cartellino. Di conseguenza, l'argentino potrebbe far ritorno nella società francese, anche perché ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Il futuro professionale di Leonardo Bonucci

Il giocatore Leonardo Bonucci ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2024. Attualmente non sarebbe considerato un titolare da Allegri, per questo il giocatore potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. Una possibilità che attualmente sarebbe poco concreta, non solo per motivi anagrafici ma anche perché è il centrale è uno dei giocatori che più guadagna, circa 6 milioni di euro.

Difficile pensare ad una società in grado di garantire tale ingaggio, anche quelle che hanno possibilità economiche come ad esempio quelle inglesi. Inoltre, Bonucci vorrebbe chiudere la carriera professionale nella società bianconera.