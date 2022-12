La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo fra calcio giocato, mercato e vicende giudiziarie. L'inizio di gennaio sarà importante anche perché sarà nominato il nuovo Consiglio d' Amministrazione, con presidente designato Gianluca Ferrero. Il nuovo amministratore delegato dovrebbe essere Maurizio Scanavino, che dovrebbe quindi sostituire il dimissionario Maurizio Arrivabene. Come scrive la Gazzetta dello Sport il nuovo dirigente della società bianconera potrebbe proseguire il suo incarico alla Juventus anche dopo giugno. Potrebbe toccare a lui quindi la scelta di un eventuale nuovo direttore sportivo e l'inserimento di un nuovo vicepresidente, che abbia compiti rappresentativi ma anche sportivi e decisionali.

A tal riguardo fra i nomi che piacciono come direttore sportivo ci sarebbe sicuramente Cristiano Giuntoli, che ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024 e guadagna circa 1 milioni di euro a stagione. Si valuta anche la conferma di Federico Cherubini ma anche la promozione di Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus Next Gen. Possibile l'ingaggio anche di un dirigente con compito meno sportivo e di valutazione dei giocatori, che abbia un peso decisionale ma anche rappresentativo della società bianconera. Scanavino starebbe valutando la nomina di Alessandro Del Piero, che avrebbe un ruolo importante anche dal punto di vista istituzionale con Fifa e Uefa. Una figura che potrebbe anche ammorbidire i rapporti non ideale fra la società bianconera e l'ente presieduto da Ceferin.

Possibile l'ingaggio di Giuntoli e Del Piero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Maurizio Scanavino potrebbe essere confermato come amministratore delegato anche dopo giugno. Potrebbe essere il dirigente a lavorare sul mercato per rinforzare anche il settore dirigenziale. Si parla del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, l'attuale dirigente del Napoli ha un contratto con la società campana fino a giugno 2024.

Altro nome che piace è Alessandro Del Piero, che potrebbe diventare il nuovo vicepresidente della società bianconera. L'ex giocatore della Juventus piace per la sua competenza sportiva ma anche per il suo ruolo rappresentativo, che potrebbe essere molto importante considerando il rapporto non ideale negli ultimi tempi con la Uefa.

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione sarà nominato il 18 gennaio

A fine dicembre potrebbero essere noti i membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione, che sarà annunciato il 18 gennaio. Il presidente designato è Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato come già anticipato è Maurizio Scanavino. Da valutare invece la figura del vicepresidente, potrebbe essere Del Piero anche se molto dipenderà dall'evoluzione della vicenda giudiziaria che sta riguardando la società bianconera.