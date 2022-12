Come ogni altra squadra di Serie A, anche la Juventus ha ripreso la preparazione in vista della ripartenza del campionato fissata per il 4 gennaio prossimo in casa della Cremonese. Per il 17 dicembre è attesa un'amichevole contro l'Arsenal, dopo potrebbe esserci un altro match a fine dicembre poco prima dunque della ripresa degli incontri ufficiali. Sul fronte societario invece, come noto John Elkann ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri e a Federico Cherubini ma le ultime notizie di mercato diffuse da tuttomercatoweb.com sembrano confermare che dalla stagione 2023-2024 potrebbero arrivare nuovi dirigenti e con essi un nuovo tecnico.

A tal riguardo su Twitter il giornalista sportivo del Mundo Deportivo Francesc Aguilar ha parlato del possibile ingaggio da parte della società bianconera dalla stagione 2023-2024 di Zinedine Zidane. Il tecnico francese, che sembrava vicino alla panchina della nazionale francese (si parlava di lui come possibile sostituto di Deschamps dopo il mondiale), potrebbe dunque decidere di intraprendere una nuova esperienza professionale tornando a Torino dopo l'avventura da calciatore. Oltre ad un nuovo tecnico, come accennato, potrebbe arrivare anche un direttore sportivo e si parla di Giuntoli, Tare o Petrachi come dirigenti che piacciono alla società bianconera.

Zidane potrebbe sostituire Allegri sulla panchina della Juventus nella stagione 2023-2024

'Penso che Zinedine Zidane finirà sulla panchina della Juventus come capo del nuovo progetto della Vecchia signora. La continuità di Didier Deschamps come allenatore della Francia gli farà cambiare i piani che aveva'. Questo il post pubblicato su Twitter di Francesc Aguilar.

Da diverse stagioni Zidane è senza panchina e starebbe aspettando una nuova - in questo caso 'vecchia' - esperienza professionale dato che alla Juventus Zinedine si è affermato come giocatore dal 1996 fino al 2001 vincendo una Coppa Intercontinentale e andando vicino alla conquista della Champions League.

Possibile l'ingaggio di Giuseppe Marotta come direttore generale e di Alessandro Del Piero come vicepresidente

Oltre ad un nuovo tecnico e ad un nuovo direttore sportivo si continua a parlare anche di un nuovo direttore generale e di un vicepresidente in sostituzione del dimissionario Pavel Nedved. Come noto a questo riguardo i nomi dei papabili sono quelli di Giuseppe Marotta e Alessandro Del Piero, che qualche settimana fa ha pubblicato un post sui social sottolineando l'intenzione di non commentare alcuna voce o indiscrezione per lasciare la società tranquilla e consentirle di lavorare con serenità in un momento delicato come quello in corso.