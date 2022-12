La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e mercato. Gennaio sarà molto importante anche per capire le ambizioni della società bianconera, che dovrà cercare di guadagnare dei punti sul Napoli se vorrà alimentare le speranze di vittoria del campionato. A tal riguardo si parla di un mercato di gennaio caratterizzato da un possibile rinforzo in difesa nel ruolo di terzino destro. Per quanto riguarda le cessioni, la società bianconera potrebbe considerare offerte per Weston McKennie ma potrebbero esserci anche altri nomi pesanti in partenza.

Uno su tutti Vlahovic, arrivato nel mercato di gennaio 2022. La punta ex Fiorentina non sarebbe felice della sua esperienza professionale nella società bianconera anche perché non valorizzato nel modo di giocare dal tecnico Allegri. Per questo il giocatore potrebbe valutare offerte dal campionato inglese. Ad alimentare una possibile partenza del giocatore di recente è stato Ben Jacobs di CBS Sports Golazo, che ha dichiarato che non sarebbe da scartare la possibilità che il giocatore lasci Torino già a gennaio. Molto dipenderà anche dai miglioramenti del giocatore dal punto di vista fisico considerando la pubalgia che lo sta condizionando ormai da diversi mesi. Come sottolinea il giornalista sportivo, fra le società interessate al giocatore ci sarebbe il Chelsea, alla ricerca di una punta centrale dopo il recente infortunio di Broja che salterà tutta la stagione.

Possibile la cessione di Vlahovic a gennaio

Secondo le indiscrezioni di mercato ci sarebbe la possibilità che Vlahovic lasci la Juventus a gennaio. Molto dipenderà dalla forma del giocatore, che sta recuperando dal problema fisico, ma anche dalle offerte che potrebbero arrivare. Fra le società che seguono il giocatore ci sarebbe il Chelsea.

La Juventus potrebbe valutare offerte di circa 100 milioni di euro anche considerando il fatto che è stato pagato a gennaio 2022 circa 75 milioni di euro più bonus ed era ad un anno e mezzo dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la Fiorentina. Nonostante le problematiche con la pubalgia per Vlahovic e il non perfetto inizio da parte della Juventus, il giocatore è riuscito ad incidere segnando gol in campionato ed in Champions League, anche se in quest'ultimo caso non sono serviti per qualificarsi agli ottavi di finale della competizione europea.

Il mercato della Juve

Non solo Vlahovic. La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori anche a giugno. Ci si riferisce a quelli in scadenza di contratto a fine stagione, anche perché hanno ingaggi pesanti. A giugno potrebbe partire Alex Sandro, che guadagna circa 6 milioni di euro a stagione, ma anche Juan Cuadrado (5 milioni di euro annuali), Adrien Rabiot e Angel Di Maria (circa 7 milioni di euro a stagione più bonus).