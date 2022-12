La vicenda giudiziaria legata alle presunte plusvalenze fittizie e al possibile falso in bilancio che stanno riguardando la Juventus rimane uno degli argomenti più chiacchierati dai giornali sportivi e non. A gettare benzina sul fuoco la recente decisione di riaprire il caso Plusvalenze anche da parte della Procura Figc che ha richiesto una revoca dell'assoluzione stabilita il maggio scorso. A parlare delle vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera è stato di recente Paolo Aicardi, il presidente dei piccoli azionisti della società bianconera che ha sottolineato come ogni notizia associata al club abbia un ridondanza mediatica amplificata rispetto magari ad altre società.

Aicardi però ha voluto sottolineare che si augura come alla fine di queste vicende diverse persone chiedano scusa. Il presidente dei piccoli azionisti ha spiegato i motivi per cui le inchieste riguardino in primis sempre la Juventus, perchè quotata in borsa e di conseguenza più esposta e perchè ha una struttura più importante rispetto a quella degli altri club. Non a caso nel giro di indagini figura anche la Consob, l'istituto di vigilanza delle società quotate in borsa.

Pietro Aicardi ha parlato della vicenda giudiziaria della Juventus

'La Juve è quotata in Borsa a differenza delle altre società, fa parte di un gruppo di caratura mondiale come Exor'. Queste le dichiarazioni di Pietro Aicardi, il presidenze dei piccoli azionisti della società bianconera, raccolte da Tuttosport.

'La holding controllante la Juventus ha dimensione che nessuno ha nel calcio italiano: se qualcuno inizia a fare inchieste parte da quella più grande' ha aggiunto.

Secondo Aicardi il clamore mediatico è normale quando si parla di Juventus: 'Credo e mi auguro che alla fine un sacco di persone possano chiedere scusa'. Probabile il riferimento alla campagna mediatica delle ultime settimane, con una sorta di processo 'virtuale' già portato avanti da media e giornalisti del settore senza che ancora ci sia stato un processo.

Qualche settimana fa Aicardi aveva infine tenuto a sottolineare come le plusvalenze in quanto tali non rappresentino niente di illecito.

Il Consiglio d'Amministrazione sarà nominato il 18 gennaio

In attesa di capire come si evolveranno le vicende giudiziarie la Juventus si appresta a nominare il nuovo Consiglio D'Amministrazione.

A giorni dovrebbero essere resi noti i nuovi membri in attesa della prima assemblea prevista il 18 gennaio. Il presidente designato sarà Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Quest'ultimo potrebbe scegliere successivamente il nuovo vicepresidente, si parla al riguardo di un ritorno di Del Piero che sarebbe caldeggiato proprio da Scanavino ed eventualmente di un nuovo direttore sportivo.