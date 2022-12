La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si parla soprattutto di trattative riguardanti i giocatori ma il 18 gennaio è una data importante in quanto è previsto il Consiglio d'Amministrazione della società bianconera in cui sarà nominato come presidente designato Gianluca Ferrero e come amministratore delegato Maurizio Scanavino. Proprio quest'ultimo sarà incaricato nell'ingaggiare in previsione di giugno un nuovo direttore sportivo che potrebbe andare ad integrarsi con Federico Cherubini. Si starebbe lavorando anche alla nomina di un vicepresidente, che dovrebbe avere compiti nella gestione sportiva ma anche dal punto di vista amministrativo.

Secondo le ultime notizie di mercato per la stagione 2023-2024 il nuovo direttore sportivo potrebbe essere Cristiano Giuntoli. L'attuale dirigente del Napoli ha il contratto fino a giugno 2024 con la società campana ma potrebbe decidere di anticipare la partenza per una nuova esperienza professionale dopo il grande lavoro nelle ultime stagioni. Il suo compito sarebbe quello non solo di supportare la gestione sportiva ma anche quella amministrativa, che potrebbe avere come innesto Giuseppe Marotta. L'attuale direttore generale dell'Inter sarebbe il preferito di John Elkann. Per quanto riguarda invece il ruolo di vicepresidente secondo le ultime notizie di mercato Scanavino potrebbe ingaggiare Alessandro Del Piero, non solo per le sue competente tecniche e sportive ma anche per l'ottimo rapporto che avrebbe con le istituzioni calcistiche come Fifa e Uefa.

Il nuovo amministratore delegato della Juve Scanavino potrebbe ingaggiare Giuntoli e Del Piero

Quest'ultimo potrebbe essere nominato già nel Consiglio d'Amministrazione previsto il 18 gennaio. Una scelta che farebbe piacere evidentemente ai sostenitori bianconeri, per la storia di Del Piero nella Juventus. Un ritorno gradito potrebbe essere anche quello di Marotta, diversi giornali sportivi confermano come Elkann lo abbia contattato per valutare un suo possibile ritorno nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe proseguire con Federico Cherubini e Massimiliano Allegri fino a giugno. Saranno loro i responsabili della gestione sportiva della società bianconera, si starebbe lavorando all'arrivo di un terzino destro. Per giugno invece per il dopo Alex Sandro potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.